Rapport de Synthèse sur l'Etat de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de la Vulnérabilité en Afrique Australe 2021

Sommaire exécutif

L'Afrique australe souffre d'une insécurité alimentaire et nutritionnelle généralisée. Cette année, dans les dix États membres de la SADC ayant fourni des données, on estime que 47,6 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui représente une augmentation de 5.5% par rapport à l'année dernière et de 34.3% par rapport à la moyenne sur cinq ans.

La République démocratique du Congo (RDC) a enregistré une augmentation de 25 % par rapport à l'année dernière du nombre de personnes en phase 3 et plus de l'IPC, passant de 21,8 millions à 27,3 millions de personnes. Cette hausse est en partie expliquée par l'évaluation de communautés supplémentaires.

La situation à Madagascar s'est considérablement aggravée : le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a augmenté de 136 % par rapport à l'année dernière, avec 1,31 million de personnes en phase 3 et plus de l'IPC.

L'insécurité alimentaire en milieu rural atteindra un pic entre novembre 2021 et mars 2022, date à laquelle de nombreuses familles de petits exploitants agricoles auront épuisé leurs propres stocks alimentaires avant la prochaine récolte d'avril 2022.

La malnutrition infantile est très préoccupante. Près de 19 millions d'enfants souffrent d'un retard de croissance dans la région, soit un sur trois. Dans chaque État Membre, la prévalence des retards de croissance est classée comme élevée ou très élevée par l'OMS.

Les communautés en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle ont besoin d'une aide urgente sous forme de transferts alimentaires et/ou monétaires. Les programmes de protection sociale et les filets de sécurité sociale adaptés aux chocs doivent être renforcés, en tenant compte de la dimension du genre.

Des précipitations favorables ont permis d'améliorer la production céréalière et les élevages dans la majeure partie de la région, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe enregistrant des excédents de maïs. Toutefois, a cette saison des pluies supérieure à la moyenne s'est ajoutée une saison cyclonique destructrice, avec cinq systèmes météorologiques qui ont frappé les côtes. Ces tempêtes ont touché plus de 500 000 personnes et endommagé plus de 219 000 hectares de terres agricoles.

Certains États Membres ont également connu des périodes de sécheresse prolongées et localisées, notamment l'Angola, la RDC, la Namibie, Madagascar et le Mozambique. La malnutrition aiguë s'est nettement aggravée dans ces régions. La production céréalière moyenne à supérieure à la moyenne dans de nombreux États Membres devrait permettre de maintenir les prix des aliments de base en dessous des niveaux de 2020. Cependant, même avec une production suffisante, la baisse ou la perte de revenus due à la COVID-19 a entraîné une réduction du pouvoir d'achat des ménages. Le blocage a provoqué une contraction catastrophique de 7 % du produit intérieur brut régional. Les régimes alimentaires continuent de se dégrader car diverses variétés d'aliments deviennent indisponibles, inaccessibles et inabordables pour les ménages les plus vulnérables, ce qui contribue à la malnutrition. La pandémie annule les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté dans la région au cours des deux dernières décennies.

Pourtant, même avant que le COVID-19 ne réduise les revenus et ne perturbe les chaînes d'approvisionnement, la faim avait augmenté à travers l'Afrique australe. Les facteurs qui y contribuent sont la pauvreté généralisée, le changement climatique, les conflits, les disparités entre les sexes, les maladies, les parasites et les catastrophes naturelles.

Dans de nombreuses parties de la région, quatre des six dernières saisons des pluies ont été mauvaises (cette année étant l'une des exceptions). Des mouvements de contestation ont récemment éclaté en eSwatini, et une éruption volcanique a déplacé des communautés dans le sud de la RDC.

Les invasions de criquets migrateurs africains (AML) se poursuivent, des signalements ayant été faits en Angola, au Botswana, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe.

Au 1er juillet 2021, l'Afrique australe avait enregistré environ 2,5 millions de cas de COVID-19 et 72 000 décès, bien que le véritable bilan soit probablement beaucoup plus élevé. La situation épidémiologique reste imprévisible en raison de l'apparition de nouveaux variants, dont le plus récent est le variant Delta, qui a provoqué une "troisième vague" déferlante.

Sauver des vies reste la priorité, ce qui nécessitera un accès à des vaccins abordables, des efforts d'endiguement ciblés et des dépenses supplémentaires pour renforcer les systèmes de santé locaux, le tout associé à des réponses globales à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.