Rapport de synthèse sur l'état de la sécurité et de la vulnérabilité alimentaires et nutritionnelles en Afrique australe 2020

Résumé analytique

Il est encore impossible de sonder l'impact de COVID-19 et du confinement sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, car nous sommes encore dans l'œil du cyclone. Le confinement a retardé les évaluations des NVAC dans plusieurs États membres. Toutefois, même avant le confinement, la région était en passe d'atteindre des niveaux d'insécurité alimentaire similaires à ceux de l'année précédente, lorsque 41,2 millions d'Africains du Sud étaient dans le besoin - le plus haut niveau en dix ans.

Selon les informations actuelles reçues lors du forum annuel de diffusion, près de 44,8 millions de personnes dans les zones urbaines et rurales d'Afrique australe sont en situation d'insécurité alimentaire. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation provoquée par la COVID-19, la plupart des NVAC analysent encore l'impact de la pandémie sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les effets secondaires qui pourraient avoir été provoqués par la pandémie mondiale.

La région est également confrontée au triple fardeau de la malnutrition. Les enfants de moins de 5 ans sont principalement nourris avec des régimes alimentaires pauvres : 9 États membres signalent des taux de retard de croissance supérieurs à 30 %, tandis que 4 États membres font état de taux d'obésité supérieurs à 10 %.

Compte tenu de l'ampleur des perturbations, on s'attend à une augmentation significative des niveaux d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans toute la région.

D'après les données disponibles, la pandémie de COVID-19 a eu un impact limité sur la production alimentaire (disponibilité). La récolte de maïs de la région pour 2020 devrait avoir augmenté d'au moins 8 % par rapport à l'année dernière. Au niveau international, on s'attend à une production record de maïs, de blé et de riz, ce qui signifie que les pays à déficit céréalier devraient bénéficier de la baisse des prix mondiaux des céréales, en supposant qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans le commerce des céréales en raison des restrictions imposées par la COVID-19.

Toutefois, en raison de la faiblesse des précipitations et des difficultés économiques, la production de maïs au Zimbabwe a chuté de 57 %.

La sécheresse a également affecté la production à Eswatini, au Lesotho, dans le sud-est de l'Angola, dans le sud de Madagascar et du Mozambique et dans la plus grande partie du Zimbabwe.

Sans affecter la production, le confinement de lié à la COVID-19 a contribué massivement à une pauvreté déjà omniprésente, qui affecte la capacité des Africains du Sud à acheter (accéder) de la nourriture sur le marché, ainsi que la capacité des gouvernements à acheter et à transporter des quantités suffisantes de nourriture. Les pauvres des villes souffrent depuis le tout début du confinement, car ils dépendent entièrement du marché pour leur alimentation. Le confinement a également aggravé la faim dans les zones rurales, où de nombreux ménages pauvres dépendent des envois de fonds, du tourisme et des programmes d'alimentation scolaire. Les régimes alimentaires se sont aggravés car diverses variétés de nourriture sont devenues indisponibles, inaccessibles et inabordables pour les ménages les plus vulnérables, ce qui contribue à la malnutrition.

L'insécurité alimentaire en milieu rural devrait culminer entre novembre 2020 et janvier 2021 (date à laquelle les familles de petits exploitants agricoles auraient épuisé leurs propres stocks alimentaires), la prochaine récolte étant prévue pour avril 2021. Ainsi, bien que l'on s'attende à davantage de données, grâce à un plaidoyer précoce, il y a suffisamment de temps pour mettre en place une réponse coordonnée à la grave insécurité alimentaire rurale prévue pour janvier 2021, tout en aidant ceux qui souffrent déjà d'une grave insécurité alimentaire dans les villes et les villages de la région. L'assistance recommandée peut être une combinaison de transferts de nourriture et/ou d'argent.

Les mesures de sécurité sociale sensibles aux chocs doivent également être renforcés et une attention particulière doit être accordée à l'augmentation des cas de violence domestique et de violence sexiste pendant le confinement lié à la COVID-19.

La perspective de genre doit être intégrée dans toutes les réponses à la COVID-19 afin de garantir que les actions menées pendant et après la crise de la COVID-19 visent à construire des économies et des sociétés plus égales, plus inclusives et plus durables.

Pour s'attaquer directement à la COVID-19, la région devrait se concentrer sur le développement et la mise en œuvre d'une stratégie régionale sur l'hygiène et le lavage des mains au savon.

Les États membres surveillent la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sont encouragés à continuer à explorer avec leurs partenaires la faisabilité de méthodes de collecte de données virtuelles, de projections et de décentralisation des processus d'évaluation de la vulnérabilité. Et lorsque des entretiens en face à face sont entrepris, les évaluateurs doivent respecter les règlements liés à la COVID-19 du gouvernement de l'État membre concerné.