Yemen: CCCM Factsheet – Juillet 2019

Analyse des besoins

De nombreux mouvements de populations ont été observés suite aux attaques continues de groupes armés non étatiques, dont Boko Haram, et à la réponse des forces armées tchadiennes. Abandonnant leurs terres et possessions, ces populations cherchent refuge, protection et assistance dans des sites de déplacement ou dans les ménages des communautés hôtes qui les hébergent temporairement.

A la fin de juin 2019, on recensait 170 338 personnes déplacées internes (PDI) dans le pays, dont 133 338 individus officiellement reconnus durant la huitième tournée du DTM, et environ 37 000 PDI ont été comptabilisés pendant la période de juin à juillet 2019 par les partenaires (chiffre non encore publié). Comme les attaques visant la population et les positions militaires tchadiennes se poursuivent, le nombre de PDI en besoin d’assistance humanitaire continue à augmenter.

Réponse aux besoins

Le Cluster CCCM à travers la Croix-Rouge Tchadienne a fait des évaluations et a pu dénombrer 202 sites de déplacement éparpillés dans les 3 départements de la province du Lac Tchad à savoir Kaya, Fouli et Namdi. 45 partenaires mènent des activités dans ces sites de déplacement. En suivant les mouvements de la population dans les sites, le CCCM a dénombré 5029 ménages nouveaux arrivés sur les sites des PDI entre mai et juillet 2019 qui n’ont pas encore reçu aucune assistance. Le suivi dans les sites a permis la mise à jour des informations des infrastructures se trouvant dans les sites : 735 forages d’eau, 792 latrines dont environ 90% sont non fonctionnelles, 323 comités incluant les comités sectoriels. Les partenaires ont mené des 8484 sensibilisations sur des thèmes diverses et ont formé 851 comités (489 comités de gestion d’eau et 362 comités de protection d’autogestion et comités de VBG). Afin de minimiser l’impact négatif lié à l’absence de gestionnaire des sites de déplacement, le Cluster à négocier avec succès 2 ONGs (CRT, HELP Tchad) couvrant plus d’activités dans les sites de déplacement de jouer le rôle de point focal CCCM dans leurs sites d’interventions respectives. Le Cluster national a mobilisé des acteurs partenaires à participer dans l’évaluation des besoins multisectorielles afin de pouvoir assister les personnes déplacées internes, nouveaux arrivants en utilisant le questionnaire MIRA amélioré.

Défis

Les activités d’assistance identifiées par le Cluster sont largement sous financées. Une capacité de gestion de sites plus robuste serait clef pour renforcer et améliorer la collecte et l’analyse de données ainsi que les produits informatifs en découlant. Le Cluster compte organiser une formation en CCCM en novembre 2019 pour renforcer les capacités des partenaires à défaut d’avoir une agence gestionnaire de sites. La portée du Cluster reste également faible. En effet, la coordination du cluster est impactée par les ressources humaines (le Coordinateur du Cluster sous-national, le gestionnaire d’information pour appuyer la coordination national, le CCCM Assistant de terrain) et financières limitées. Certains bailleurs se gardent de financer du fait qu’ils désirent voir des chiffres sur les personnes déplacées issus de l’enregistrement biométrique qu’ils estiment plus fiables. Pour donner réponse à cette préoccupation, l’agence PAM vient de mettre en place un enregistrement biométrique pour des fins de distribution de vivres. Le cluster a mis en place le système de validation des données par les partenaires en considérant plusieurs sources d’informations.