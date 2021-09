Une organisation caritative yéménite remporte la distinction Nansen 2021 du HCR pour les réfugiés

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, annonce le lauréat de sa distinction Nansen 2021 pour les réfugiés. Cinq lauréats régionaux sont également récompensés.

La distinction Nansen 2021 du HCR pour les réfugiés a été décernée à une organisation yéménite qui a fourni des services vitaux à des dizaines de milliers de personnes déplacées par le conflit dans ce pays.

L’ONG Jeel Albena Association for Humanitarian Development, fondée en 2017, a remporté la prestigieuse récompense pour son action en faveur des personnes déplacées à cause du conflit au Yémen, alors que les lignes de front mouvantes, les échanges de tirs et les explosions se rapprochaient dangereusement de leurs locaux. Son fondateur, Ameen Jubran, 37 ans, a lui-même été déplacé à cause des combats et il a même frôlé la mort.

« Les zones où nous travaillons sont considérées comme faisant partie des zones les plus pauvres et les plus dangereuses », explique Ameen Jubran. « Nous ressentions quotidiennement le danger mais, malgré cela, des déplacés internes et d’autres personnes avaient besoin de notre aide. Nous ne pouvions simplement pas les abandonner sans leur fournir une assistance. »

La récompense accordée à l’ONG Jeel Albena met en lumière la situation des personnes déplacées par le conflit au Yémen, un pays en proie à l’une des pires crises humanitaires au monde. Quatre millions de personnes, ont fui leur foyer, souvent sans rien emporter avec elles. Pourtant, ce conflit et les souffrances humaines qu’il engendre sont souvent ignorés.

L’ONG Jeel Albena emploi plus de 160 personnes et mobilise également 230 bénévoles, dont beaucoup sont eux-mêmes des déplacés internes. Basée dans la ville portuaire de Hodeida, au bord de la mer Rouge, elle a fourni des emplois et environ 18 000 abris d’urgence pour les déplacés internes qui vivent dans des installations informelles dans la région de Hodeida et la province de Hajjah.

L’organisation a également organisé des formations pour les femmes yéménites déplacées afin de les aider à subvenir à leurs besoins. Elle rénove aussi des écoles locales, au bénéfice de la communauté locale et des populations déplacées dans la région.

« Le travail extraordinaire que vous réalisez avec votre équipe, et votre persévérance pour aider les Yéménites de toutes origines, sont des exemples d’humanité, de compassion et de dévouement », a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi, à propos d’Ameen Jubran.

La distinction Nansen met également en lumière le travail extraordinaire réalisé par de nombreuses ONG locales sur le terrain au Yémen.

La distinction Nansen du HCR pour les réfugiés est décernée chaque année à des personnes, des groupes et des organisations en récompense de leur dévouement exceptionnel en faveur de la protection des réfugiés, des déplacés ou des apatrides. Depuis sa création en 1954, cette distinction a été décernée à plus de 60 lauréats issus de différents pays du monde entier.

Cette année, environ 200 nominations ont été soumises en vue de la distinction Nansen pour les réfugiés. Il y a également cinq lauréats régionaux :

Jorge Santiago Ávila Corrales, un travailleur social de 33 ans originaire du Honduras qui dirige l’ONG Jóvenes Contra la Violencia. Lauréat pour la région Amériques, il est récompensé pour le courage et le dévouement dont il fait preuve pour lutter contre la violence des gangs qui détruit la vie de nombreux jeunes Honduriens.

Saleema Rehman, 29 ans, qui vit et exerce la médecine au Pakistan. Lauréate pour la région Asie, elle est récompensée pour le courage et le dévouement dont elle fait preuve en tant que professionnelle de santé durant la pandémie de Covid-19 et comme actrice du changement qui promeut l’éducation des jeunes filles.

Nikola Kovačević, 32 ans, est un avocat indépendant spécialiste des droits humains, originaire de Serbie. Lauréat pour la région Europe, il est récompensé pour sa défense des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile dans la région des Balkans.

Il y a également deux co-lauréats pour la région Afrique. Roukiatou Maiga, 55 ans, originaire du Burkina Faso est récompensée pour son plaidoyer en faveur des déplacés internes et pour l’aide qu’elle leur apporte. Chef Diambendi Mediega, également originaire du Burkina Faso, est récompensé pour son plaidoyer en faveur des droits des personnes déplacées à l’intérieur du pays à cause des conflits et pour les abris qu’il leur fournit.

Ameen Jubran recevra la distinction, au nom de son équipe, lors d’une cérémonie virtuelle organisée le 4 octobre 2021. La récompense comprend une médaille commémorative et l’attribution d’une allocation financière d’un montant de 150 000 dollars. Les cinq lauréats régionaux seront également honorés lors de la cérémonie.

La distinction Nansen pour les réfugiés a été créée en 1954 en l’honneur de Fridtjof Nansen, explorateur polaire et scientifique norvégien, également premier Haut Commissaire aux réfugiés de la Société des Nations.

Pour de plus amples informations, veuillez svp contacter :

Au Yémen, Duniya Aslam Khan, khand@unhcr.org

Au Burkina Faso, Melike Trigg, trigg@unhcr.org

Au Pakistan, Marie-Claude Poirier, poirier@unhcr.org

En Serbie, Dragan Vukotic, vukoticd@unhcr.org

Au Honduras, Maria Rubi, rubi@unhcr.org

À Genève, Aikaterini Kitidi, kitidi@unhcr.org

À Genève, Matthew Mpoke Bigg, mpokebig@unhcr.org