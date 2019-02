Le Canada annonce une aide humanitaire et reste déterminé à aider le peuple du Yémen à instaurer une paix durable

Déclaration

Le 26 février 2019 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

À l’occasion de la troisième Conférence de haut niveau sur les annonces de contributions pour la crise humanitaire au Yémen, la ministre des Affaires étrangères, l’honorable Chrystia Freeland, et la ministre du Développement international, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ont fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« L’appui du Canada au Yémen est motivé par notre désir de mettre fin à une situation terrible qui a causé des souffrances à tant de personnes, en particulier les femmes et les enfants qui sont les premières victimes de la crise.

« Le coût humain du conflit en cours au Yémen est énorme. C’est pourquoi le Canada annonce aujourd’hui le versement de 46,7 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de la population du Yémen, montant qui s’ajoute aux 130 millions de dollars que le Canada a versés depuis 2015.

« Cette nouvelle somme, qui sera versée à des agences des Nations Unies, au Mouvement de la Croix-Rouge et à des organisations non gouvernementales, servira à fournir une aide d’urgence, comme de la nourriture, des médicaments et de l’eau potable aux communautés les plus vulnérables du Yémen. Conformément à sa politique d’aide internationale féministe, le Canada se concentrera également sur les besoins urgents des femmes et des filles, notamment sur l’offre de services de santé sexuelle et reproductive.

« Le Canada appuie fermement les efforts visant à instaurer une paix durable pour le peuple yéménite. Le Canada demeure déterminé à appuyer les pourparlers de paix sur le Yémen parrainés par l’ONU. Il s’agit notamment d’apporter un soutien direct au bureau de l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, M. Martin Griffiths.

« Nous appuyons la mise en œuvre de l’Accord de Stockholm de décembre 2018, qui inclut notamment le financement du déploiement d’un système d’alerte rapide qui surveillera les violations du cessez-le-feu au Yémen.

« Nous finançons également des initiatives visant à ce que les auteurs de crimes sexuels et fondés sur le genre soient tenus responsables de leurs actes.

« Toutes les parties au conflit doivent s’engager dans le processus de paix et s’acquitter pleinement de leurs obligations, incluant le respect des lois humanitaires internationales et l’assurance de l’acheminement complet, sécuritaire et sans entrave de l’aide humanitaire au pays. »

