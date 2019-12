King Salman Center for Relief and Humanitarian Action supports the health sector with 16 ambulances for the following governorates:

Aden Territory 2

Hadramaut 2

Al Hudaydah 2

Taizz 2

Shabwah 1

Sana'a 1

Al Maharah 1

Al Jawf 1

Sa'ada 4

The total number of ambulances 16