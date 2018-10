Déclaration commune sur la situation très difficile des enseignants au Yémen

Le 5 octobre 2018 --- Le violent conflit qui sévit au Yémen porte gravement atteinte à l'éducation de millions d'enfants à travers le pays et a de lourdes conséquences sur les enseignants.

Depuis 2015, au moins un demi-million d'enfants ne peut plus aller à l'école à cause de la guerre, et 3,7 millions d’autres enfants risquent de rater l’année scolaire en cours si les enseignants ne sont pas rémunérés. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants sur le thème « Le droit à l'éducation signifie le droit à un enseignant qualifié », Education Cannot Wait, le Partenariat mondial pour l'éducation, l'UNESCO et l'UNICEF appellent à la reprise du paiement des salaires des 145 000 enseignants yéménites, qui enseignent aux enfants dans des circonstances extrêmement difficiles et qui mettent leur vie en danger.

De nouveaux retards dans le paiement des enseignants risquent d’entraîner l'effondrement du secteur éducatif et avoir des répercussions sur des millions d'enfants au Yémen, les rendant ainsi plus vulnérables au travail, au recrutement par les groupes armés, au trafic, aux abus et au mariage précoce.

Les enseignants qui ne reçoivent pas de salaire régulier depuis deux ans ne peuvent plus subvenir à leurs besoins les plus élémentaires et sont contraints de chercher d’autres sources de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles.

La communauté internationale doit s'unir pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants au Yémen et protéger leur droit à l'éducation.

Il n'y a pas de temps à perdre. Une génération entière d'enfants pourrait perdre l’accès à l’éducation et à un avenir meilleur.

Sans notre engagement et notre action collective, nous ne pourrons pas respecter le Programme pour 2030 – de ne laisser aucun enfant et aucun enseignant de côté.

Education Cannot Wait, le Partenariat mondial pour l'éducation, l'UNESCO et l'UNICEF s’engagent à poursuivre leur soutien à une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous les enfants du Yémen.