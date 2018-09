WMO Info-Niño/Niña - Septembre 2018

Les températures de surface de la mer dans le centre-est du Pacifique tropical ainsi que la plupart des indicateurs atmosphériques correspondent toujours à des conditions El Niño/Oscillation australe (ENSO) neutres (ne dénotant ni un épisode El Niño ni un épisode La Niña). Toutefois, selon la plupart des modèles de prévision dynamique et statistique, un réchauffement du Pacifique tropical est imminent et devrait atteindre le stade d’un phénomène El Niño de faible intensité au dernier trimestre de l’année. La probabilité que survienne un épisode El Niño est d’environ 70 %, mais son intensité est incertaine vu que les résultats des prévisions numériques oscillent entre des conditions neutres et un Niño d’intensité modérée. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) continueront de suivre de près l’évolution de la situation au cours des prochains mois.

Depuis avril 2018, les températures de surface de la mer dans le centre-est du Pacifique tropical affichent des valeurs neutres, et les indicateurs atmosphériques du phénomène ENSO continuent de pointer eux aussi, pour l’essentiel, vers des conditions neutres, comme en témoignent notamment les vents en altitude et la configuration de la pression au niveau de la mer et de la nébulosité. Toutefois, ces dernières semaines, au-dessus du Pacifique tropical occidental, on observait une circulation d’ouest anormale dans les basses couches, ce qui pourrait laisser présager l’arrivée d’un épisode El Niño.

La température des couches profondes – jusqu’à plusieurs centaines de mètres – à l’est du Pacifique central est légèrement supérieure à la normale depuis avril 2018. Or, les eaux des couches profondes fournissent souvent des indications sur les conditions auxquelles on peut s’attendre à la surface, et la situation actuelle donne à penser que les températures de surface de la mer, qui affichent aujourd’hui des valeurs neutres, pourraient s’élever dans le courant de septembre pour atteindre éventuellement des valeurs caractéristiques d’un épisode El Niño au dernier trimestre de l’année. L’anomalie positive de la température de l’eau en profondeur a atteint déjà la surface dans le centre-est du Pacifique tropical: par conséquent, la surface de la mer se réchauffe, sans pour autant atteindre, à ce stade, le seuil de manifestation du phénomène El Niño.

Les trois quarts environ des modèles considérés annoncent une hausse des températures de surface de la mer dans le centre-est du Pacifique tropical jusqu’au stade d’un épisode El Niño de faible intensité, à compter de la fin du troisième trimestre ou bien dans le courant du dernier trimestre. Ce réchauffement pourrait donc intervenir très vite, entre septembre et novembre déjà, bien que les prévisions en question soient incertaines dans la mesure où les résultats varient entre des conditions neutres et un Niño d’intensité modérée. Si l’on fait la moyenne de ces résultats, la hausse des températures de surface de la mer dans le centre-est du Pacifique tropical entre novembre 2018 et janvier 2019 se traduirait par des anomalies positives comprises entre 0,6 et 1,2 degré Celsius environ. En se basant sur les prévisions des modèles et l’avis des experts, on peut affirmer que la probabilité que survienne un épisode El Niño entre Septembre 2018

septembre 2018 et le début de 2019 est d’environ 70 %. Autrement dit, ce scénario est deux fois plus probable que celui d’une persistance des conditions neutres jusqu’à la fin de la période en question. Enfin, si un épisode El Niño devait effectivement survenir, il est difficile de dire quelle serait son intensité, bien que l’arrivée d’un puissant Niño semble peu probable.

Il convient de souligner que les phénomènes El Niño et La Niña ne sont pas les seuls facteurs qui déterminent les régimes climatiques à l’échelle du globe. En outre, il n’y a pas nécessairement de corrélation directe entre l’intensité d’un épisode ENSO et l’ampleur de ses incidences. Au plan régional, les prévisions saisonnières doivent tenir compte des effets respectifs du phénomène El Niño/Oscillation australe et d’autres phénomènes influant sur le climat à l’échelle locale. On sait, par exemple, que la température de surface de l’océan Indien, du Pacifique Sud-Est et de l’Atlantique tropical a une incidence sur le climat des zones continentales adjacentes. Des informations exploitables à l’échelle régionale et locale peuvent être tirées des prévisions climatiques saisonnières de portée régionale ou nationale, comme celles qui émanent des centres climatologiques régionaux de l’OMM (CCR), des forums régionaux sur l’évolution probable du climat et des SMHN