The Weeknd y WFP lanzan el 'Fondo Humanitario XO' en respuesta a la crisis mundial del hambre mientras el artista hace una donación inicial de US$500.000

Un dólar de cada boleto de la gira "After Hours Til Dawn Stadium Tour" irá al Fondo

ROMA –El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) se ha asociado con su Embajador de Buena Voluntad Abel "The Weeknd" Tesfaye para lanzar el Fondo Humanitario XO, impulsado por el Programa Mundial de Alimentos. El nuevo fondo apoyará la respuesta de la organización a una crisis de hambre sin precedentes en 2022 que amenaza con desatar el hambre, la desestabilización y la migración masiva en todo el mundo.

La estrella mundial certificada multiplatino ha realizado una donación inicial de US$ 500.000 al fondo. Además, para ayudar a lanzar el fondo, The Weeknd contribuirá con US$1 de cada entrada vendida en Norteamérica para su muy esperada gira After Hours Til Dawn Stadium Tour. Reconociendo el impacto del fondo en salvar vidas, la Junta Directiva del World Food Program USA, junto con los donantes, contribuirá con US$ 1 millón.

“El objetivo de este fondo es brindar apoyo inmediato para salvar vidas a las personas que están al borde de la inanición. Estoy muy agradecido de tener al WFP como socio y ampliar aún más nuestro alcance a quienes más lo necesitan", dijo Abel Tesfaye.

El dinero se utilizará para ayudar a familias y comunidades en la primera línea del hambre, en países como Etiopía, Afganistán, Yemen y ahora Ucrania. A principios de 2022, el mundo se enfrenta a un desafío de hambre sin precedentes, ya que los conflictos y las crisis climáticas, agravados por la COVID y el aumento de los costos, llevan a millones de personas más cerca de la inanición, lo que amenaza con aumentar la migración y la inestabilidad a nivel mundial.

Con más de 44 millones de personas enfrentando hambruna y más de 276 millones enfrentando hambre severa, la acción inmediata es esencial. La financiación para hacer frente a esta crisis es tan escasa que en países como Yemen y Sudán del Sur, el WFP se ve obligado a tomar de los hambrientos para alimentar a los hambrientos.

“Mientras lanza su gira mundial, The Weeknd no solo está iluminando las vidas de sus millones de fanáticos, sino que también está destacando el sufrimiento de los millones amenazados por la hambruna. El Fondo Humanitario XO, impulsado por el Programa Mundial de Alimentos, es un nuevo amanecer en la lucha para acabar con el hambre en el mundo y el WFP se enorgullece de asociarse con Abel para salvar vidas. Es realmente una inspiración para la próxima generación de trabajadores humanitarios”, dijo el Director Ejecutivo del WFP, David Beasley.

La decisión de The Weeknd de donar 1 dólar estadounidense de cada boleto de gira vendido a las operaciones del WFP es una de una serie de iniciativas previstas como parte de su asociación de varios años con el WFP. La contribución ayudará a alimentar a las personas más hambrientas del mundo, impactando en la vida de millones.

“Estamos agradecidos de que The Weeknd esté en este viaje con nosotros para luchar contra el hambre en el mundo. No podemos permitir que millones de niños, mujeres y hombres mueran de hambre cuando tenemos los alimentos y la experiencia para salvarlos”, dijo Barron Segar, Presidente y Director Ejecutivo de World Food Program USA. “Inspirados por la generosidad y el liderazgo de The Weeknd, nuestra Junta Directiva y los donantes se complacen en anunciar que donarán un millón de dólares al fondo para apoyar los esfuerzos del WFP en Etiopía”.

Como hijo de inmigrantes etíopes en Canadá, The Weeknd siente la firme voluntad de retribuir a su tierra natal y a otras comunidades necesitadas. El nuevo fondo dirigirá el apoyo a las emergencias por hambre en todo el mundo, con un enfoque especial en Etiopía, donde se estima que 9,4 millones de personas necesitan asistencia alimentaria humanitaria urgente. The Weeknd ha sido un apasionado defensor y un generoso partidario del trabajo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, contribuyendo con 1,8 millones de dólares estadounidenses hasta la fecha.

Para más informacón sobre el Fondo Humanitario XO de The Weeknd’s, visite https://www.wfp.org/theweeknd.

El fondo es gestionado por World Food Program USA. Para más sobre la gira After Hours Til Dawn Stadium Tour y la venta de boletos, visitar www.theweeknd.com/TOUR.

Sobre el Programa Mundial de Alimentos

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas es la organización humanitaria más grande del mundo, que salva vidas en emergencias y da asistencia alimentaria para construir un camino hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad de poblaciones que se están recuperando de conflictos y desastres y del impacto del cambio climático.

Sobre World Food Program USA

El World Food Program USA, una organización 501(c)(3) con sede en Washington, DC, se enorgullece de apoyar la misión del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas al movilizar a los legisladores, empresas e individuos estadounidenses para promover el movimiento global para acabar con el hambre. Nuestro liderazgo y apoyo ayudan a reforzar un legado estadounidense duradero de alimentar a las familias necesitadas en todo el mundo. Para obtener más información sobre la misión del World Food Program USA, visite wfpusa.org/mission-history.

Sobre The Weeknd

Filtrando R&B y pop a través de una ambiciosa lente de pantalla panorámica, The Weeknd es uno de los artistas más convincentes del siglo XXI. Actualmente es el artista más escuchado del mundo en Spotify (más de 81 millones de oyentes mensuales) y se encuentra entre los 10 mejores artistas de todos los tiempos para los sencillos de la RIAA. Su álbum After Hours de 2020 es el álbum de R&B número 1 con más reproducciones de todos los tiempos (seguido de su álbum de 2016 Starboy en el número 2), y su nostálgica pista de los 80 "Blinding Lights" fue nombrada la nueva canción número 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de 1960 de Chubby Checker "The Twist".

