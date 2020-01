Weekly Epidemiological Record (WER), 31 January 2020, vol. 95, no. 5 (37–48) [EN/FR]

Contents

37 WHO Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards (STAG-IH) report of the 4th face-to-face meeting, 3–4 December 2019, Geneva, Switzerland

46 WHO African Region Immunization Technical Advisory Group: Call for nominations

47 Monthly report on dracunculiasis cases, January-November 2019

Sommaire

37 Groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS sur les risques infectieux (STAG-IH): rapport de la 4e réunion, 3-4 décembre 2019, Genève (Suisse)

46 Groupe de travail technique sur la vaccination dans la Région africaine de l’OMS:

Appel à candidatures

47 Rapport mensuel des cas de dracunculose, janviernovembre 2019