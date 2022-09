Weekly Epidemiological Record (WER), 30 September 2022, Vol. 97, No 39, 2022, pp. 481–492 [EN/FR]

Contents

481 Progress in eliminating onchocerciasis in the WHO Region of the Americas:

Advances in reaching the last endemic communities of the South Focus in the Bolivarian Republic of Venezuela

485 Update: circulation of active genotypes of measles virus and recommendations for use of sequence analysis to monitor viral transmission

Sommaire

481 Progrès vers l’élimination de l’onchocercose dans la Région OMS des Amériques: avancées pour protéger les dernières communautés d’endémie du foyer sud de la République bolivarienne du Venezuela

485 Mise à jour sur la circulation des génotypes actifs du virus rougeoleux et recommandations d’utilisation de l’analyse de séquence pour surveiller la transmission virale