Weekly Epidemiological Record (WER), 27 September 2021, Vol. 96, Special Issue – Numéro hors série, 2021, 96, i–xlvi [EN/FR]

Contents

ii Editorial

iv Strengthening national health emergency response: Pacific emergency medical teams (EMTs)

vii Leveraging influenza capacity and systems to respond to COVID-19

xi Listening to the public for the COVID-19 response: lessons learnt in managing the infodemic in the WHO South-East Asia Region

xvi COVID-19 pandemic preparedness and readiness

in the WHO African Region: baseline status, best practices, lessons learnt, challenges and perspectives for the future xx COVID-19 threat perception: public health emergency of international concern versus pandemic

xxiv Self-reflection and peer learning for managing emergencies – learning online during the pandemic

xxvii Paving the path for health security and emergency preparedness by pairing national One Health road maps with multisectoral implementation tools and approaches

xxxi Joint external evaluation of the International Health Regulations (2005) in the WHO European Region: a summary analysis

xxxvi Pacific regional preparedness and coordination: the Joint Incident Management Team for COVID-19

xl Sri Lanka bolsters quarantine capabilities and other International Health Regulations (2005) capacities with partners xliii Operationalizing COVID-19 intra-action reviews – preliminary findings

Sommaire

ii Éditorial

iv Renforcer la riposte nationale aux situations d’urgence sanitaire: les équipes médicales d’urgence (EMU) dans le Pacifique

vii Mise à profit des capacités et systèmes de lutte contre la grippe dans la riposte à la COVID-19

xi Écoute du public lors de la riposte à la COVID-19: enseignements tirés de la gestion de l’infodémie dans la Région OMS de l’Asie du Sud-Est

xvi État de préparation à la pandémie de COVID-19 dans

la Région africaine de l’OMS: niveau de référence, meilleures pratiques, enseignements tirés, défis et perspectives pour l’avenir

xx Perception de la menace que représente la COVID-19: urgence de santé publique de portée internationale ou pandémie

xxiv Autoréflexion et apprentissage par les pairs pour la gestion des situations d’urgence – apprentissage en ligne pendant la pandémie

xxvii Ouvrir la voie à la sécurité sanitaire et à la préparation aux situations d’urgence en associant les feuilles de route nationales «Une seule santé» à des outils et approches multisectoriels de mise en œuvre

xxxi Évaluation externe conjointe du Règlement sanitaire international (2005) dans la Région européenne de l’OMS: analyse récapitulative

xxxvi Préparation et coordination régionales dans le Pacifique: l’équipe conjointe de gestion de l’incident pour la COVID-19

xl Le Sri Lanka renforce avec des partenaires les capacités de quarantaines et d’autres capacités du Règlement sanitaire international (2005)

xliii Mise en œuvre opérationnelle des examens de l’action en cours pour la COVID-19 – résultats préliminaires