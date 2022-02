Weekly Epidemiological Record (WER), 25 February 2022, Vol. 97, No. 8 (pp49-60) [EN/FR]

Contents

49 Summary report of the twenty-third meeting of the WHO Advisory Committee on Variola Virus Research

55 A WHO Foresight Initiative:

Imagining the future of pandemics and epidemics in the next 5 years

Sommaire

49 Vingt-troisième réunion du Comité consultatif OMS de la recherche sur le virus variolique: rapport de synthèse

55 Une initiative de prospective de l’OMS: imaginer l’avenir des pandémies et des épidémies dans les 5 prochaines années