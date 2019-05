Weekly Epidemiological Record (WER), 24 May 2019, vol. 94, Special Issue [EN/FR]

Contents

ii Editorial

iii Improvement in annual reporting of self-assessments to the International Health Regulations (2005)

vii Gaining knowledge on the concept of monitoring and evaluation for effective implementation of the International Health Regulations (2005) in the United Republic of Tanzania

x Accelerating implementation of the International Health Regulations (2005) in the WHO South-East Asia Region

xiv Supporting the development of strong laboratory leaders for global health security: the Global Laboratory Leadership Programme (GLLP)

xviii Climate change in the Eastern Mediterranean Region: priorities in enhancement of health systems preparedness

xxi National public health institutes collaborate with WHO to promote global health security

xxv National legislation in implementation of the International Health Regulations (2005) xxviii Improved country preparedness through implementation of the Pandemic Influenza Preparedness Framework partnership contribution, 2018

xxxiv After-action reviews and simulations exercises within the monitoring and evaluation framework for the International Health Regulations (2005): main trends in 2018

xxxviii Survey of pandemic influenza preparedness in WHO Member States, 2018

xli Country preparedness for health and humanitarian emergencies in the WHO African Region: progress, lessons learnt and way forward

xlv Review of preparedness and readiness for Ebola virus disease in South Sudan by joint monitoring missions: progress, successes, challenges and the way forward

Sommaire

ii Éditorial

iii Amélioration des rapports annuels d’autoévaluation requis par le Règlement sanitaire international (2005)

vii Acquisition de connaissances sur le suivi et l’évaluation en vue d’une mise en œuvre efficace du Règlement sanitaire international (2005) en République-Unie de Tanzanie

x Accélérer la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) dans la Région OMS de l’Asie du Sud-Est

xiv Soutenir la formation de responsables de laboratoire efficaces pour promouvoir la sécurité sanitaire mondiale

xviii Changement climatique dans la Région de la Méditerranée orientale: priorités pour renforcer la préparation des systèmes de santé

xxi Les instituts nationaux de santé publique collaborent avec l’OMS pour promouvoir la sécurité sanitaire mondiale

xxv La législation nationale dans l’application du Règlement sanitaire international (2005)

xxviii Une meilleure préparation des pays grâce à la mise en œuvre de la contribution de partenariat du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 2018

xxxiv Examens a posteriori et exercices de simulation dans le contexte du Cadre de suivi et d’évaluation du Règlement sanitaire international (2005): principales tendances en 2018

xxxviii Enquête sur la préparation à la grippe pandémique dans les États Membres de l’OMS, 2018

xli Préparation des pays aux situations d’urgence humanitaire et sanitaire dans la Région africaine de l’OMS: progrès réalisés, enseignements tirés et marche à suivre

xlv Examen de la préparation à la maladie à virus Ebola au Soudan du Sud par des missions de suivi conjointes: progrès, réussites, difficultés et perspectives