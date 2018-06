Weekly Epidemiological Record (WER), 22 June 2018, vol. 93, no. 25 (pp. 357–368) [EN/FR]

Contents

357 Joint External Evaluation in crisis countries – a perspective from the Eastern Mediterranean Region

362 Strategic response to an outbreak of circulating vaccine-derived poliovirus type 2, Syrian Arab Republic, 2017–2018

Sommaire

357 Évaluation externe conjointe dans les pays en situation de crise – perspective de la Région de la Méditerranée orientale

362 Riposte stratégique à une flambée de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale de type 2, République arabe Syrienne, 2017-2018