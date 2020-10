Weekly Epidemiological Record (WER), 2 October 2020, vol. 95, 40 (pp. 477–488)

Contents

477 Maternal and neonatal tetanus eliminated in the south-west geopolitical zone of Nigeria

484 Progress in eliminating onchocerciasis in the WHO Region of the Americas: advances towards transmission suppression in parts of the Yanomami focus area

Sommaire

477 Élimination du tétanos maternel et néonatal dans la région géopolitique du sud-ouest du Nigéria

484 Progrès vers l’élimination de l’onchocercose dans la Région OMS des Amériques: avancées réalisées dans l’élimination de la transmission dans certaines parties de la zone Yanomami