Weekly Epidemiological Record (WER), 18 May 2018, vol. 93, no. 20 (pp.249-304) [EN/FR]

Contents

249 Editorial

251 Mapping the distribution and risk of epidemics in the WHO African Region

256 A health emergency risk profile of the South-East Asia Region

264 Importance of surveillance for preparedness and country readiness in a hazard-prone region

267 The Epidemic Intelligence from Open Sources initiative: a collaboration to harmonize and standardize early detection and epidemic intelligence among public health organizations

269 Early Warning, Alert and Response (EWAR): a key area for countries in preparedness and response to health emergencies

273 Confronting health security threats: The Asia–Pacific Strategy for Emerging Diseases and Public Health Emergencies to advance core capacity for the International Health Regulations (2005)

279 Adapting the Incident Management System for response to health emergencies – early experience of WHO

284 Access to life-saving vaccines during outbreaks: a spotlight on governance

289 Crisis in Ukraine as an opportunity for rebuilding a more responsive primary health care system

293 Who DARES wins. Delivering accelerated results effectively and sustainably

296 Implementation of the International Health Regulation (2005) in Oman: progress, lessons learnt and way forward

300 Accelerating implementation of the International Health Regulations (2005): the interface between health systems and health security

Sommaire

249 Editorial

251 Cartographie de la distribution et des risques d’épidémie dans la Région africaine de l’OMS

256 Profil des risques d’urgence sanitaire dans la Région de l’Asie du Sud-Est

264 Importance de la surveillance pour renforcer l’état de préparation des pays dans une région à risque

267 L’initiative «Epidemic Intelligence from Open Sources»: une collaboration visant à harmoniser et à standardiser les procédures de détection précoce et de renseignement épidémiologique entre les organisations de santé publique

269 Alerte précoce et réponse (EWAR): une composante clé de la préparation et de la réponse des pays face aux urgences sanitaires

273 Affronter les menaces pesant sur la sécurité sanitaire: Mise en œuvre de la Stratégie Asie-Pacifique de maîtrise des maladies émergentes et de gestion des urgences de santé publique (APSED III) pour renforcer les principales capacités requises par le Règlement sanitaire international (2005)

279 Adaptation du système de gestion des incidents à la riposte dans les situations d’urgence sanitaire – premières expériences du système par l’OMS

284 L’accès aux vaccins vitaux pendant les flambées épidémiques: coup de projecteur sur la gouvernance

289 La crise en Ukraine, une occasion de reconstruire un système de soins de santé primaires plus réactif

293 Produire des résultats accélérés de manière efficace et durable: l’initiative DARES, une approche gagnante

296 Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) à Oman: progrès, enseignements tirés et voie à suivre

300 Accélérer la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005): à l’interface entre systèmes de santé et sécurité sanitaire