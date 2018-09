Weekly Epidemiological Record (WER), 14 September 2018, vol. 93, no. 37 (pp. 477-488) [EN/FR]

Contents

477 Widespread transmission of circulating vaccine-derived poliovirus identified by environmental surveillance and immunization response, Horn of Africa, 2017–2018

480 Isolation and identification of human influenza viruses in cell culture: summary analysis of the WHO external quality assessment programme for National Influenza Centres in the WHO regions of the Americas, Africa and Eastern Mediterranean, 2017

Sommaire

477 Vaste transmission de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale identifiée par la surveillance environnementale et riposte par la vaccination dans la Corne de l’Afrique, 2017-2018

480 Isolement et identification de virus grippaux humains en culture cellulaire: analyse sommaire du programme d’évaluation externe de la qualité de l’OMS pour les Centres nationaux de la grippe dans les régions OMS des Amériques, de l’Afrique et de la Méditerranée orientale, 2017