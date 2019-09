Weekly Epidemiological Record (WER), 13 September 2019, vol. 94, 37 (pp. 413–424) [EN/FR]

Contents

413 Algeria and Argentina certified as malaria-free by WHO

415 Progress in eliminating onchocerciasis in the WHO Region of the Americas: doxycycline treatment as an end-game strategy

420 Performance of acute flaccid paralysis (AFP) surveillance and incidence of poliomyelitis, 2019

Sommaire

413 L’Algérie et l’Argentine certifiées exemptes de paludisme par l’OMS

415 Progrès vers l’élimination de l’onchocercose dans la Région OMS des Amériques: le traitement par la doxycycline, une stratégie pour la phase finale de lutte contre la maladie

420 Fonctionnement de la surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) et incidence de la poliomyélite, 2019