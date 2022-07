Weekly Epidemiological Record (WER), 1 July 2022, Vol. 97, No. 26, pp. 301–312 [EN/FR]

Contents

301 Index of countries/areas 301 Index, Volume 97, 2022, Nos. 1–26

303 Genetic characterization of novel oral polio vaccine type 2 viruses during initial use phase under emergency use listing – worldwide, March–October 2021

310 Monthly report on dracunculiasis cases,

January – May 2022

Sommaire

301 Index des pays/zones 301 Index, Volume 97, 2021, Nos 1-26

303 Caractérisation génétique des virus issus du nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 pendant la phase initiale d’utilisation d’urgence au titre du protocole EUL – dans le monde, mars-octobre 2021

310 Rapport mensuel des cas de dracunculose, janvier-mai 2022