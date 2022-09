Lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté il y a plus de deux ans, le Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les relations avec le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (MSCPA) a mené une série de consultations populaires et s’est adressé à différents secteurs sociaux dans l’ensemble des régions. Sur la base des témoignages recueillis dans les communautés, publiés en 2020 dans le rapport Voix des Communautés : de la COVID-19 à la transformation radicale de nos systèmes alimentaires, le MSCPA a plaidé pour le renforcement des solutions aux crises alimentaires mondiales qui seraient fondées sur les droits humains, en plaçant le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) des Nations unies au centre du dispositif. Mais le CSA n’a pas adopté ce rôle et, en 2022, la guerre en Ukraine est venue ajouter une nouvelle complexité aux crises alimentaires systémiques, les prix des aliments et des carburants ayant grimpé en flèche, exacerbant encore la faim. En 2022, le MSCPA s’est tourné vers ses membres à la base en organisant une nouvelle série de consultations populaires à propos des impacts sur le terrain du COVID-19 ainsi que d’autres conflits et crises.

Le nouveau rapport mondial Voix des communautés 2 : imaginer des solutions transformatrices pour répondre aux crises alimentaires systémiques mondiales met en lumière les initiatives entreprises à travers le monde depuis 2020. Il souligne l’inadéquation des réponses gouvernementales et multilatérales qui ont entraîné une augmentation des inégalités et accru la fragilité du système alimentaire mondial. Il synthétise la richesse des analyses et des recommandations issues des consultations. Il fait entendre la réalité vécue par les personnes et les communautés du monde entier, et fournit des données probantes qui contrastent fortement avec les récits dominants concernant la nature de la crise actuelle des prix alimentaires. Le rapport présente des exigences claires formulées aux gouvernements et au système des Nations unies, en identifiant les actions qui doivent être entreprises afin de parvenir à transformer un système dangereusement injuste et non durable, qui perpétue la faim et la pauvreté.