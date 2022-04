Violences sexuelles liées aux conflits - Rapport du Secrétaire général (S/2022/272)

I. Introduction

Le présent rapport, qui porte sur la période allant de janvier à décembre 2021, est soumis en application de la résolution 2467 (2019), dans laquelle le Conseil de sécurité m’a prié de lui faire rapport chaque année sur l’application de ses résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2467 (2019) et de lui recommander des mesures stratégiques.

En 2021, le recours permanent à des moyens militaires plutôt qu’à des solutions diplomatiques et politiques a provoqué des déplacements à grande échelle, exposant les civils à des niveaux accrus de violence sexuelle. L’augmentation des inégalités, la militarisation accrue, la réduction de l’espace civique et les flux illicites d’armes légères et de petit calibre ont concouru notamment à la généralisation et à la systématisation de la violence sexuelle liée aux conflits, même en plein cœur d’une pandémie. La série de coups d’État observée au cours de la période considérée, notamment dans certains des pays mentionnés dans le présent rapport, a été une autre tendance inquiétante. Les groupes terroristes et les réseaux criminels transnationaux ont continué de déstabiliser certains des pays les plus fragiles, notamment en utilisant la violence sexuelle comme tactique. Dans certaines situations, les discours haineux fondés sur le genre et l’incitation à la violence se sont invités de manière flagrante dans l’espace public, notamment sur les plateformes numériques. Les femmes œuvrant à la consolidation de la paix et les défenseuses des droits humains ont souvent été particulièrement touchées, subissant notamment des actes de violence et de harcèlement sexuels en guise de représailles, qui visaient à les exclure de la vie publique. Les militants et activistes qui s’efforcent de mettre au jour le sort des personnes rescapées de violences sexuelles liées aux conflits, de défendre les droits de celles-ci et de favoriser leur accès à la justice et à des services, ont également fait l’objet de représailles et d’actes d’intimidation. La violence sexuelle a continué d’entraver les activités de subsistance des femmes, dans un contexte de chocs économiques et de pauvreté dus à des conflits prolongés et aux re strictions imposées face à la pandémie de COVID-19. Ces tendances sont apparues à un moment où la crise sanitaire mondiale causée par la maladie à coronavirus (COVID-19) avait déjà limité l’accès humanitaire et détourné des ressources habituellement destinées aux services vitaux de lutte contre la violence de genre, ce qui a profondément touché les personnes rescapées, en particulier les femmes et les filles déplacées. Les dépenses militaires ont été supérieures aux dépenses de santé liées à la pandémie dan s les pays fragiles et touchés par un conflit (voir S/2021/827).

Les causes profondes de la violence sexuelle liée aux conflits, notamment la militarisation et la prolifération des armes, l’impunité, l’effondrement des institutions, les inégalités structurelles fondées sur le genre et les normes sociales néfastes, ont été exacerbées par une confluence des crises humanitaires, des crises politiques et des crises en matière de sécurité. La protection est le fo ndement de la participation pleine, égale et véritable des femmes aux processus politiques, sociaux et économiques, qui contribue de manière décisive à mettre fin à la violence sexuelle liée aux conflits et à empêcher qu’elle ne continue de se produire. En effet, les femmes et les filles doivent pouvoir participer en toute sécurité à tous les organes de décision chargés de promouvoir la paix et la sécurité, conformément au nouvel Agenda pour la paix dont j’ai proposé l’adoption dans mon rapport sur Notre Programme commun (A/75/982), lequel appelle également à davantage d’investissements dans la prévention.

Dans le présent rapport, l’expression « violences sexuelles liées aux conflits » recouvre des actes tels que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle d’une gravité comparable, perpétrés contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons, et ayant un lien direct ou indirect avec un conflit. Ce lien peut tenir à plusieurs éléments : le profil des auteurs, qui sont souvent rattachés à des groupes armés, étatiques ou non, y compris des groupes désignés comme terroristes par l’Organisation des Nations Unies ; le profil de la victime, qui souvent appartient ou est soupçonnée d’appartenir à une minorité politique, ethnique ou religieuse persécutée, ou est prise pour cible en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, réelle ou supposée ; l’existence d’un climat d’impunité, généralement associé à l’effondrement de l’État ; la présence de phénomènes transfrontaliers (déplacement, traite) ; la violation de dispositions d’un accord de cessez-le-feu. Le terme renvoie également à la traite des personnes à des fins de violences ou d’exploitation sexuelles lorsqu’elle s’inscrit dans des situations de conflit.

De nombreuses populations sont exposées à la menace des violences sexuelles liées aux conflits, en sont les témoins ou en subissent les retombées, cependant le présent rapport ne porte que sur les pays pour lesquels l’Organisation dispose d’informations vérifiées. Il convient de le lire en conjonction avec mes 12 rapports précédents, dans lesquels figure l’ensemble des raisons qui ont présidé à l’inscription sur la liste de 49 parties (voir annexe). Ces parties sont pour la plupart des acteurs non étatiques, dont plusieurs ont été désignés comme groupes terroristes et inscrits sur la liste du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech),

Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés. Les forces militaires et forces de police nationales qui figurent sur la liste sont tenues de prendre des engagements et d’adopter des plans d’action spécifiques assortis de délais pour lutter contre les violations, et il leur est interdit de participer aux opérations de paix des Nations Unies. Le respect effectif des engagements pris, y compris la cessation des violations, est l’un des principaux éléments pris en compte pour déterminer si une radiation de la liste est envisageable. Les groupes armés non étatiques sont également tenus de mettre en place des plans d’action visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle, en application du droit international humanitaire et des résolutions du Conseil de sécurité sur la question.

Le déploiement de conseillères et conseillers pour la protection des femmes, qui sont chargé(e)s de réunir sur le terrain les dispositifs de suivi, d’analyse et d’établissement de rapports sur les violences sexuelles liées aux conflits, a permis à l’Organisation d’obtenir plus rapidement des informations plus précises et plus fiables, ce qui a pallié le manque de données qui sert souvent de prétexte à l’inaction. L’enrichissement de la base de données suppose une volonté politique et des ressources durables. À ce jour, le Conseil de sécurité a demandé le déploiement de conseillères et de conseillers dans les autorisations et renouvellements de mandat de neuf opérations de paix. En tout, quatre missions de maintien de la paix investies d’un mandat ayant trait aux violences sexuelles liées aux conflits ont mis en place un dispositif de suivi et intégré dans leur structure de protection des indicateurs relatifs aux violences sexuelles établis à des fins d’alerte rapide. Quatre missions politiques spéciales se sont également dotées de tels dispositifs. Le déploiement rapide de conseillères et conseillers est une priorité qui fait largement consensus, cependant le niveau des ressources humaines et budgétaires n’est toujours pas à la hauteur du défi. En outre, dans sa résolution 2467 (2019), le Conseil de sécurité a demandé que ces conseillères et conseillers soient déployés dans les bureaux des coordonnateurs et coordonnatrices résidents et coordonnateurs et coordonnatrices de l’action humanitaire des Nations Unies dans les cas où la situation était préoccupante. Il est également envisagé de déployer des conseillères et conseillers dans les centres régionaux des Nations Unies qui font face à des dynamiques transfrontières. En novembre, le Groupe informel d’experts chargé de la question des femmes et de la paix et de la sécurité a rencontré ma représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et quatre conseillères et conseillers hors classe pour la protection des femmes afin d’examiner les stratégies qui permettraient de faire progresser l’exécution du mandat consistant à prévenir et combattre les violences sexuelles liées aux conflits. Lors de cette rencontre, l’ONU a recommandé, entre autres, que ces postes soient inscrits aux budgets annuels des opérations de paix, en particulier de celles qui sont en phase de transition, conformément à la résolution 2594 (2021), et que le Groupe se réunisse chaque année pour examiner les questions relatives aux violences sexuelles liées aux conflits (voir S/2021/1012). Une retraite stratégique réunissant conseillères et conseillers a également été organisée en novembre, à l’issue de laquelle une nouvelle communauté de pratique a été mise en place pour renforcer les capacités et promouvoir l’échange d’informations.

Afin de favoriser une coordination efficace, le réseau Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit fait converger l’action menée par 21 entités des Nations Unies en vue de prévenir la violence sexuelle liée aux conflits, de répondre aux besoins des personnes rescapées et de mieux réprimer les responsables. Le réseau est le principal moyen dont ma représentante spéciale se sert pour encourager la coopération et la cohérence et faire en sorte que les acteurs concernés soient « unis dans l’action ». Il apporte également un soutien stratégique au niveau national par l’intermédiaire du fonds d’affectation spéciale pluripartenaires pour les violences sexuelles liées aux conflits. Ce mode de financement des programmes favorise l’approche axée sur les personnes rescapées présentée dans la résolution 2467 (2019) du Conseil. Entre 2009 et 2021, 53 projets ont été appuyés dans 17 pays touchés par des conflits, ainsi qu’une série d’initiatives régionales et mondiales. En 2021, le réseau a alloué des fonds aux prestataires de services de lutte contre cette violence œuvrant en Iraq, en Jordanie et au Liban, afin de les aider à relever les défis liés à la pandémie de COVID-19. Il a également mis sur pied un cadre de prévention visant à orienter l’action menée à l’échelle du système. En outre, il a lancé une évaluation des dispositifs de suivi, d’analyse et d’établissement de rapports prescrits par la résolution 1960 (2010) du Conseil de sécurité, dans le but de renforcer la collecte et l’analyse des données permettant d’activer les systèmes d’alerte rapide en temps voulu et d’aider à éclairer les programmes axés sur les personnes rescapées. En septembre 2021, il a organisé une table ronde de donateurs à laquelle ont participé plus de 20 États Membres, qui ont demandé un financement prévisible et durable. Le réseau a pour objectif de doter le fonds d’affectation spéciale pluripartenaires de 100 millions de dollars d’ici à 2026.

En 2021, l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, conformément au mandat dont elle avait été investie au titre de la résolution 1888 (2009) du Conseil de sécurité, a continué d’aider les autorités nationales à renforcer les institutions chargées d’assurer l’état de droit afin que les violences sexuelles liées aux conflits soient davantage réprimées. Depuis sa création, l’Équipe d’experts est intervenue dans 14 pays touchés par un conflit pour donner suite à l’action politique de haut niveau menée par ma représentante spéciale, avec l’accord des États concernés. Malgré les défis liés à la pandémie, elle a continué de faire des progrès dans plusieurs pays tout au long de 2021. En République centrafricaine, en partenariat avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), elle a établi un rapport de diagnostic sur la réponse judiciaire aux violences sexuelles liées aux conflits, dans lequel elle a recensé les difficultés que continuaient de rencontrer les forces de l’ordre, les juridictions nationales et la Cour pénale spéciale pour enquêter sur ces crimes et en poursuivre les auteurs. Le rapport a été approuvé par les autorités et servira de base à l’élaboration d’une feuille de route nationale sur la lutte contre l’impunité. En République démocratique du Congo, l’Équipe d’experts a déployé une mission technique axée sur les réparations en faveur des victimes afin de soutenir les efforts menés par les autorités pour faire avancer la législation en la matière. Elle a également chargé un de ses experts d’évaluer, en collaboration avec des représentants de l’armée, du système judiciaire et de la société civile, ainsi qu’avec des partenaires de l’ONU, les affaires pénales en cours et les enseignements tirés du procès de Ntabo Ntaberi Sheka. En outre, de concert avec la composante Police de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), elle a aidé la Police nationale congolaise à exécuter son plan d’action de lutte contre la violence sexuelle et à créer une dizaine de services d ’accueil pour les femmes dans des commissariats de police situés dans les provinces orientales du pays. À la suite du coup d’État survenu en Guinée en septembre 2021, elle a continué de plaider pour que justice soit rendue concernant les événements du 28 septembre 2009, en particulier pour que les procès soient accélérés, que les auteurs soient tenus responsables et que les victimes puissent obtenir justice et réparation. En Iraq, elle a collaboré avec des partenaires pour appuyer l’établissement de la version définitive de la loi sur le soutien aux rescapées yézidies (2021) et des r èglements y relatifs en veillant à ce que les femmes y soient davantage associées. Au Mali, elle a organisé un atelier axé sur la répression des violations qui auraient été commises par des groupes armés, y compris des groupes terroristes, pendant le conflit de 2012-2013, atelier qui a réuni des magistrats, de hautes autorités judiciaires et politiques et des organisations de la société civile représentant les victimes. Cela a conduit les autorités judiciaires du pays à donner la priorité à trois affaires concernant 140 victimes. Au Soudan du Sud, de concert avec l’ONU, elle a facilité l’établissement de la version définitive d’un plan d’action commun des forces armées sur la lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits, contribuant ainsi aux efforts déployés par le Gouvernement pour entreprendre des réformes institutionnelles et améliorer la conduite des forces armées. Avec le concours de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’établissements universitaires, elle a organisé un cours intitulé « Les questions de genre et les droits des femmes dans le contexte du terrorisme ».