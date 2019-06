Violences sexuelles : le Secrétaire général invite à écouter les revendications et les besoins des victimes et à lutter contre l’impunité

SG/SM/19629-OBV/1891

19 JUIN 2019

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, célébrée le 19 juin:

La violence sexuelle en temps de conflit, qui menace notre sécurité à tous, est une honte pour l’humanité.

Utilisée comme tactique de guerre, elle terrorise les populations et déstabilise les sociétés.

Ses conséquences –traumatismes, stigmatisation, pauvreté, problèmes de santé à long terme et grossesses non désirées– peuvent se répercuter sur plusieurs générations.

En cette Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, nous devons être à l’écoute des victimes et prendre acte de leurs besoins et de leurs revendications.

Ces victimes, qui sont pour la plupart des femmes et des filles, mais comptent aussi des hommes et des garçons, nous demandent de les aider à accéder aux services de santé nécessaires à leur survie, et à obtenir justice et réparation.

Aujourd’hui, nous rendons également hommage à celles et ceux qui travaillent en première ligne pour aider les victimes à reconstruire leur vie.

Nous devons mener une action plus concertée au niveau mondial pour amener les auteurs de ces actes à en répondre et lutter contre l’inégalité de genre, qui alimente ces atrocités.

Ensemble, nous pouvons et nous devons faire en sorte que l’impunité fasse place à la justice et l’indifférence, à l’action.

