Violence basée sur le genre et l’insécurité alimentaire | Ce que nous savons et pourquoi l’égalité des sexes est la réponse

Cette note approfondit la relation entre l'insécurité alimentaire, l'inégalité entre les sexes et la violence basée sur le genre (VBG), en attirant l'attention sur les façons spécifiques dont la violence s'entrecroise avec l'insécurité alimentaire et l'expérience de la faim des femmes, en particulier à la maison. Elle met en évidence le fait qu'investir dans des approches transformatrices de genre ne rend pas seulement les femmes plus sûres - cela les aide à accéder à la nourriture, aide leurs familles à manger davantage et peut même augmenter la production alimentaire globale.

La VBG est enracinée dans l'inégalité entre les sexes, et la violence est souvent utilisée pour renforcer les privilèges, le pouvoir et le contrôle des hommes. Des facteurs de stress supplémentaires exacerbent et amplifient cette violence - nous l'avons vu pendant la pandémie de COVID-19, et nous continuons à le voir alors que les communautés luttent contre les effets cumulatifs du changement climatique, des conflits, de la rareté des ressources, de l'augmentation des coûts des produits de base et de l’aggravation de l'insécurité alimentaire.

COVID-19 a déjà fait reculer les progrès en matière d'égalité entre les sexes et augmenté la VBG. L'insécurité alimentaire, souvent associée à de nombreux autres défis, a contribué à l'augmentation des niveaux de violence au sein du couple, de violence sexuelle, d’harcèlement sexuel, d'exploitation et d'abus, et de mariages d'enfants, ce qui rend la réalisation des objectifs de développement durable encore plus difficile.

Tous les acteurs qui relèvent les défis mondiaux actuels ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la VBG, en veillant au minimum à ce que la programmation évalue et atténue les risques de VBG. En fin de compte, il faut aller plus loin et intégrer des approches éprouvées de prévention de la VBG qui s'attaquent aux causes profondes de la violence.

En outre, les approches éprouvées de réduction ou de prévention de la VBG - comme la remise en question des normes sociales néfastes et la promotion de la communication et de la coopération au sein des relations - ont également un impact positif sur l'expérience de la faim chez les femmes et sur l'insécurité alimentaire globale. Qu'il s'agisse de partager équitablement les repas ou d'augmenter la production alimentaire, s'attaquer aux causes profondes de la violence aide les femmes, les filles, leurs familles et leurs communautés à être plus résilientes.

Si nous ne nous attaquons pas aux inégalités entre les sexes, les femmes continueront à souffrir de la faim et à être exposées à la violence. Cependant, si nous nous attaquons aux causes profondes de l'inégalité, non seulement les femmes seront plus en sécurité et auront plus de chances d'avoir de la nourriture, mais elles seront également plus susceptibles de produire plus de nourriture afin que tout le monde ait moins faim.

Lisez la suite pour découvrir des exemples de la manière dont CARE s'y est pris et nos recommandations pour les autres acteurs qui cherchent à s'attaquer aux causes et aux conséquences de l'insécurité alimentaire, de la VBG et de l'aggravation de la pauvreté.