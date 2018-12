Évaluations environnementales stratégiques intégrées dans les pays en situation post-crise : Note d’orientation

Note d’orientation pour l’intégration de la réduction des risques de catastrophes et de l’adaptation aux changements climatiques dans la planification du développement et de la reconstruction durables

Résumé

Au cours de la période qui suit directement un conflit ou une catastrophe, il est crucial de guider les premières étapes de relèvement et de reconstruction de manière à ce qu’elles aient un impact minimal sur l’environnement et améliorent la résilience face aux catastrophes, aux risques climatiques et aux risques de conflits. L’Évaluation environnementale stratégique intégrée post-crise (EES intégrée post-crise) est une approche qui tire son origine de la réinstallation des populations déplacées dans la province Nord du Sri Lanka et du processus de développement de la région, après 33 ans de conflit. Il est apparu essentiel de mettre en place un dialogue entre acteurs basé sur les données, et ce, afin de faciliter une reconstruction améliorée et d’assurer la durabilité environnementale, tout en réduisant les risques climatiques et de catastrophes. Le processus a été mené par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (2009-2013) et poursuivi par l’ONU Environnement à travers un programme en deux ans (2016-2017). Il avait pour objectif le renforcement des capacités et le recueil des enseignements tirés dans deux pays supplémentaires, le Népal et la Côte d’Ivoire. Au Népal, le projet a permis de développer la capacité à satisfaire les besoins en matière de reconstruction suite à un séisme. Dans le contexte post-conflit de la Côte d’Ivoire, les efforts se sont concentrés sur la planification du développement durable. Au Sri Lanka, un des principaux résultats du projet a été la production d’une « carte d’opportunités ». Elle a conduit à la décision collective de réduire les risques potentiels de catastrophes et de conflits liés à la terre ou à l’utilisation des ressources et a entraîné la création de nouvelles aires protégées. Dans les trois pays concernés par le projet, le processus de collecte de données a contribué à établir une relation de confiance et parvenir à un consensus, à créer des bases de données sur les principaux risques de catastrophes et vulnérabilités environnementales, et à améliorer les capacités de planification nécessaires à la mise en oeuvre des recommandations des EES intégrées.

Cette note d’orientation a été rédigée afin de documenter les enseignements tirés de l’expérience menée dans ces trois pays et, ce faisant, de fournir un guide pratique et séquentiel aux pays en contexte post-crise cherchant à réaliser une EES intégrée. L’EES intégrée s’inspire des pratiques actuelles de l’EES, mais accorde une plus grande importance à la prise en compte des risques de catastrophes et des impacts des changements climatiques dans les processus participatifs de collecte des données, de cartographie et de planification. Cette publication fournit des conseils pratiques sur la gestion de ces processus et la facilitation du dialogue entre une grande variété d’acteurs, afin de produire une « carte d’opportunités » solide, faisant consensus et qui permette un développement et une reconstruction durables. Les recommandations tirées des processus d’EES intégrées devraient avoir pour objectif d’être incorporées dans les processus formels d’aménagement du territoire. En tant que telles, les EES intégrées en contexte post-crise peuvent être considérées comme un pont entre l’action humanitaire post-crise et la planification du développement durable.

Cette note d’orientation s’adresse aux décideurs, aux responsables politiques et aux spécialistes impliqués dans les processus de relèvement post-crise, de reconstruction et de planification du développement (tels que les cadres de relèvement post-catastrophe) dans les pays en voie de développement :

• Les autorités chargées de la reconstruction ;

• Les autorités chargées de l’environnement et l’aménagement du territoire ;

• Les partenaires dans le domaine du développement, banques de développement et organisations humanitaires et environnementales contribuant à la planification du développement.

Cette note présente également les principes généraux des EES intégrées en contexte post-crise, ainsi que les raisons d’en mener, en particulier :

• Fournir un outil de sélection de projets potentiels permettant d’accélérer la prise de décision ;

• Orienter l’utilisation des ressources afin de collecter davantage de données relatives à la reconstruction et au développement durable ;

• Offrir une vue d’ensemble des principaux problèmes relatifs à l’environnement ou aux aléas naturels ;

• Attirer l’attention sur des zones ou des projets nécessitant une analyse plus détaillée et des Études d’impact environnementales (EIE), plutôt que de mener des EIE fragmentées ;

• Entraîner une conservation accrue des atouts environnementaux, tout en les protégeant contre les aléas naturels et les impacts des changements climatiques ;

• Augmenter le niveau d’appropriation du processus de planification afin d’assurer la durabilité à long terme des résultats et recommandations des EES intégrées ;

• Constituer une plateforme de dialogue intersectoriel et renforcer la confiance entre les acteurs, de manière à réduire le risque de conflit autour des projets de développement ;

• Transformer les contextes post-crise en opportunités pour un processus de planification plus durable et résilient.

Cette note d’orientation est avant tout conçue comme un document pratique et séquentiel, illustré d’enseignements tirés des EES intégrées en contexte post-crise menées au Sri Lanka, au Népal et en Côte d’Ivoire. Pour de plus amples informations ou pour accéder aux rapports relatifs à des pays spécifiques, consulter : https://www.unenvironment.org/fr/node/657