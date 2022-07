Vaccination dans les pays à faible revenu : la pandémie a entraîné une baisse de la couverture mais des signes de reprise commencent à poindre

Une nouvelle analyse de l'état de la vaccination systématique dans les pays à faible revenu confirme l'impact de la pandémie de COVID-19, mais des signes de reprise commencent à se manifester. Dans 57 pays soutenus par Gavi , la couverture vaccinale de base a baissé d'un point de pourcentage pour atteindre 77 % en 2021, après une baisse de 4 points de pourcentage en 2020 ; le nombre d'enfants zéro dose a augmenté de 570 000 pour atteindre 12,5 millions. Un tiers des pays analysés ont vu leur couverture vaccinale augmenter en 2021. Deux tiers des pays africains ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie ou ont commencé à remonter la pente. Le Tchad et le Pakistan se distinguent par de bonnes performances. Genève, le 29 juillet 2022 – Une analyse de l'état de la vaccination systématique dans 57 pays à faible revenu soutenus par Gavi montre que la pandémie de COVID-19 a continué à entraver les vaccinations en 2021, mais que des signes de reprise commencent à se manifester.

Dans les pays à faible revenu, la couverture vaccinale de base1 a baissé d'un point de pourcentage pour atteindre 77%, après une chute de quatre points de pourcentage en 2020, première année de la pandémie. Le nombre d'enfants zéro dose (enfants n’ayant reçu aucune injection d’aucun des vaccins de base) a augmenté pour la deuxième année consécutive pour atteindre 12,5 millions.

La baisse globale de la couverture vaccinale observée depuis 2019 est principalement le fait de grands pays comme la République démocratique du Congo – où après une forte croissance au cours des années précédentes, la couverture vaccinale est passée de 73 % en 2019 à 65 % en 2021 - et l’Inde, dont la couverture qui atteignait le niveau élevé de 91 % est passée à 85 %. Trois pays (République populaire démocratique de Corée, Myanmar et Mozambique) ont connu de fortes baisses de la couverture vaccinale en 2021.

« Ce qui se cache derrière ces chiffres, c’est une tragédie humaine à grande échelle » a reconnu le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin. « Des millions d'enfants n'ont pas pu bénéficier des vaccins qui pourraient leur sauver la vie, ce qui les rend vulnérables à certaines des maladies les plus meurtrières. Gavi va rester aux côtés des pays pour relancer la vaccination, car aucun parent ne devrait avoir à déplorer la perte d’un enfant à cause d'une maladie évitable. »

Mais dans les autres pays, des signes de reprise commencent à se manifester. Dans un tiers d’entre eux (soit 19 des 57 pays inclus dans l'analyse), la couverture vaccinale a augmenté en 2021. Au Tchad et au Niger, la couverture a même augmenté tout au long de la période pandémique 2019-2021, et le nombre d'enfants zéro dose a diminué respectivement de 16 et 20 %. Quant au Pakistan, il a connu une forte reprise en 2021, avec une diminution du nombre d'enfants zéro dose de plus de 400 000, ce qui ramène leur nombre aux niveaux d’avant la pandémie.

« Cette analyse donne un tableau très sombre de l'impact que continue d'avoir la pandémie sur la vaccination systématique de base », a admis Anuradha Gupta, Directrice générale adjointe de Gavi, l'Alliance du Vaccin. « On s'attendait, en 2020, à ce que les confinements et autres bouleversements aient des répercussions, et qu’en 2021, plus de la moitié des pays bénéficiant du soutien de Gavi aient augmenté ou maintenu leur couverture vaccinale, grâce aux efforts acharnés consentis pour rétablir et restaurer les services de vaccination. Mais il est évident que cela prend plus de temps dans certains pays. Un autre problème concerne l'augmentation de la cohorte de naissance en Afrique, ce qui signifie que, dans cette région, les programmes de vaccination devront continuellement s'accélérer pour maintenir et accroître les niveaux de couverture. En tant qu'Alliance du Vaccin, nous devons utiliser ces informations pour fournir un soutien adapté là où il est le plus nécessaire : nous devons nous inspirer des pays tels que le Tchad ou le Pakistan, qui ont beaucoup progressé, et aussi comprendre pourquoi d'autres pays restent à la traîne. »

Gavi, l'Alliance du Vaccin a utilisé les dernières estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC) pour réaliser cette analyse et évaluer l'état de la vaccination de routine dans les 57 pays à faible revenu bénéficiant de son soutien.

On trouvera ci-dessous d’autres informations importantes :

Entre 2000, année de sa création et la fin de l'année 2021, Gavi, l'Alliance du Vaccin, a permis de vacciner en routine plus de 981 millions d'enfants, et de réduire ainsi de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Les pays à faible revenu n’ont jamais administré autant de vaccins qu’en 2021, si l’on inclut ceux contre la COVID-19. En 2021, les pays qui ont reçu le soutien de Gavi ont administré des vaccins de routine à 65 millions d'enfants. En outre, les 57 pays actuellement soutenus par l'Alliance du Vaccin ont administré plus de 2 milliards de vaccins contre la COVID-19. Les pays fragiles et les pays en proie à des conflits ont connu une baisse de la couverture vaccinale moins importante que les autres : les 12 pays classés comme tels par Gavi2 ont maintenu leur taux de couverture à 67 % au cours de l'année 2021. Dans les pays à faible revenu, la couverture vaccinale contre le rotavirus, la couverture avec deux doses de vaccin contre la rougeole, et la couverture avec le vaccin conjugué contre le pneumocoque ont toutes augmenté depuis 2019, malgré la pandémie. Mais la fermeture des écoles et les problèmes d'approvisionnement ont contribué à une baisse importante de la couverture avec la première dose du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), qui protège contre le cancer du col de l'utérus. À l'échelle mondiale, seulement 12 % des filles reçoivent aujourd'hui ce vaccin essentiel. La démographie continue à constituer un défi pour les programmes de vaccination systématique. Dans les pays africains soutenus par Gavi, la cohorte de naissances a augmenté de 1,2 million entre 2019 et 2021, ce qui signifie que les programmes de vaccination doivent atteindre plus d'enfants chaque année simplement pour maintenir les mêmes niveaux de couverture. Après deux années d'une crise sanitaire mondiale sans précédent, l'Alliance du Vaccin va maintenant aider les pays à faible revenu à se redresser - en cherchant tout d’abord à ramener la couverture vaccinale aux niveaux prépandémiques et à l’accroître – en ciblant en priorité les enfants zéro dose. Pour cela, il va falloir adopter des stratégies adaptées à chaque pays pour atteindre les enfants qui ont échappé à la vaccination et les faire bénéficier d’une vaccination de rattrapage ; intégrer la vaccination systématique à la vaccination contre la COVID-19 et aux autres services de soins de santé primaires, et prévenir les épidémies en s’attachant aux populations non vaccinées ou insuffisamment vaccinées dont l’immunité est très insuffisante.

Parallèlement aux investissements dans l'assistance technique fournie par différents partenaires, à l'introduction de vaccins et aux activités de vaccination supplémentaires, Gavi va consacrer, entre 2021 et 2025, 2 milliards de dollars US supplémentaires pour le renforcement des systèmes de santé dans le but d'améliorer les services de vaccination. Sur ce montant, un demi-milliard de dollars servira à atteindre les enfants zéro dose et les communautés oubliées - en favorisant de nouveaux partenariats pour réduire les inégalités, protéger un plus grand nombre de vies et construire des systèmes de santé résilients.

