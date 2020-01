UNHCR Bureau Régional Afrique de l'ouest et du centre - Newsletter Education, janvier 2020

L'Éducation attaquée au Sahel

Alors que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé hier au Niger, une attention accrue est accordée à la crise humanitaire qui se déroule dans la région du Sahel Central où chaque jour des centaines de milliers de civils sont menacés par l'insécurité et la violence.

Si le Sahel est depuis longtemps l'une des régions les plus vulnérables d'Afrique, l’augmentation de l'insécurité et des déplacements (1,2 million de déplacés et réfugiés au Burkina Faso, au Mali et au Niger, dont 55% d'enfants) perturbe gravement les services sociaux de base, privant les populations d’un accès à une assistance essentielle, ainsi qu’à une éducation et des soins de santé adéquats.

La forte augmentation des attaques armées visant directement des écoles à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger a un impact dévastateur sur l'éducation des enfants, mettant en danger leur avenir et privant les communautés de services essentiels.

Au mois de janvier, 2,341 écoles étaient fermées au Burkina Faso et 1,217 au Mali, perturbant l'éducation de plus de 650,000 enfants dans les deux pays.

Le 24 janvier, deuxième célébration annuelle de la Journée internationale de l'éducation, une tribune du journal français Libération titrait “Education au Sahel: le chemin est encore long“ et soulignait les résultats éducatifs alarmants parmi les plus bas du monde, tandis qu'une chronique de l'ONU intitulée “Dans l'obscurité de la guerre, l'apprentissage nous éclaire“ rappelait que l'éducation est la clé de la paix et de la prospérité, et le fondement de l'égalité.

Une action concertée des gouvernements et de la communauté internationale est nécessaire d'urgence pour mettre fin aux attaques et menaces contre les écoles, les élèves et les enseignants et pour favoriser l'accès à une éducation de qualité et sûre pour tous les enfants d'âge scolaire, y compris les filles et les garçons réfugiés et déplacés.