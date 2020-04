UNHCR Bureau Régional Afrique de l'ouest et du centre - Newsletter Éducation, mars 2020

COVID-19 et Éducation : Impact & Réponse en AOC

Dans les pays d'Afrique occidentale et centrale, tous les établissements d'enseignement sont temporairement fermés pour tenter de contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. Ces fermetures touchent 140 millions d'enfants dans toute la région. Cela représente 81 % de la population étudiante mondiale et une situation sans précédent dans l'histoire de l'éducation.

Ces fermetures posent de grands défis aux systèmes éducatifs de toute la région et sont particulièrement susceptibles d'exacerber les inégalités d'apprentissage préexistantes, en impactant de manière disproportionnée les pays les plus pauvres et les communautés les plus marginalisées.

Pour soutenir la réponse des gouvernements, l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale Covid-19 pour l'éducation, qui rassemble des organisations internationales, régionales et de la société civile ainsi que des partenaires du secteur privé pour aider les pays à développer leurs pratiques d'enseignement à distance et à atteindre les enfants et les jeunes les plus vulnérables. Ce partenariat, dont le HCR est un membre actif, vise à aider les pays à mettre en œuvre des solutions inclusives, équitables, innovantes et adaptées au contexte pour l'éducation à distance.

Dans la région AOC, de nombreux gouvernements ont déjà lancé des initiatives d'enseignement à distance (voir exemples dans les pages suivantes). L'Union Africaine a également partagé des solutions éducatives locales, disponibles sur la plateforme AEIN.

Dans ce contexte, le bureau régional du HCR travaille avec les groupes régionaux d'éducation (le groupe régional de coordination sur l’ODD4 et le groupe de travail régional ESU) et les bureaux pays du HCR pour garantir que les enfants et jeunes réfugiés et déplacés de force touchés par les fermetures d'écoles continuent à avoir un accès équitable à l'éducation.

Au niveau national et sous la direction des ministères de l'Education, le HCR participe à l'élaboration de stratégies d'intervention COVID-19 conjointement avec les acteurs nationaux de l'éducation afin d'assurer la continuité de l'apprentissage dans un environnement protecteur et de préparer la réouverture des écoles, par la mise en place de programmes d'enseignement à distance (radio, téléphone, télévision, numérique), la distribution de matériel pédagogique adapté à l'enseignement à distance et aligné sur les programmes nationaux, ainsi que la diffusion de messages de prévention et la fourniture de kits d'hygiène.