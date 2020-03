UNHCR Bureau Régional Afrique de l'ouest et du centre - Newsletter Éducation, février 2020

Agenda 2030: 10 ans pour atteindre l’ODD4

L'Objectif de Développement Durable 4 - Garantir une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous - est un objectif clé du programme 2030 Ne laisser personne de côté, car il est un catalyseur pour la réalisation de tous les ODD.

Alors que 2020 marque le début de la ‘Décennie d'action’, nous sommes encore loin d’atteindre les objectifs de l'ODD4, en particulier en ce qui concerne l'égalité d'accès à des opportunités d'éducation de qualité pour tous, sans tenir compte de l'âge, du sexe, du statut ou de l'origine géographique des individus.

Le défi de la réalisation de l'enseignement primaire et secondaire universel est particulièrement grand pour les pays d'Afrique subsaharienne, où la population d'âge scolaire croît plus rapidement qu'ailleurs. La part de la région dans la population mondiale non scolarisée en âge de fréquenter l'école primaire est passée de 41% en 2000 à 54% en 2017, tandis que la région a le taux d'accès à l'éducation de la petite enfance le plus faible. Parmi ceux qui sont scolarisés, seulement 1 sur 10 atteint un niveau minimum de compétence en lecture et en mathématiques à la fin du primaire.

En plus de cela, la proportion d'enseignants formés diminue, seulement 64% des enseignants du primaire et 50% des enseignants du secondaire ayant la formation minimale requise.

Dans la région du Sahel, où 65% de la population a moins de 25 ans, l'éducation reste un privilège. Au Mali, 40% des enfants ne sont pas scolarisés; au Tchad, moins de 30% complètent le cycle primaire; au Burkina Faso, plus de 40% des 15-24 ans sont analphabètes; au Niger, 56% des filles ne vont pas à l'école; et dans tout le Sahel, moins de 10% des enfants handicapés vont à l'école (UIS, 2019).

Les documents de politique de l'ODD4 mettent l'accent sur l'équité et l'inclusion, et ils incorporent explicitement l’engagement mondial à répondre aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes déplacés.

En tant que membre actif du Comité directeur ODD-Éducation 2030, le HCR a un rôle essentiel à jouer dans la défense des droits des enfants et des jeunes réfugiés, déplacés de force et apatrides à une éducation inclusive et équitable afin que les États respectent leurs engagements vers l’ODD4 d'ici 2030.

Les équipes pays doivent donc être continuellement engagées pour garantir que toutes les personnes relevant de la compétence du HCR soient visibles et prises en compte au cours des 10 prochaines années de planification du secteur de l'éducation.