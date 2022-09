Une vision renouvelée de la paix : s'attaquer aux causes profondes des conflits

Sur les 8 milliards d'habitants de la planète, environ 1,2 milliard vit dans une zone touchée par une forme de conflit. Ce chiffre augmente chaque jour et comme nous sommes de plus en plus liés les uns aux autres, nul n'est à l'abri des effets de ces conflits.

La guerre en Ukraine montre à quel point les conflits constituent un défi mondial partagé, dont les effets catastrophiques se font sentir bien au-delà des millions de citoyens du pays et font grimper en flèche les coûts des denrées alimentaires, des engrais et de l'énergie dans 74 pays, avec des conséquences désastreuses pour les plus vulnérables.

Les coups d'État, transitions ratées et politiques au point mort ne cessent de se multiplier, tout comme les défis d’instauration et de maintien de la paix, malgré toutes les ressources du XXIe siècle, et parfois même à cause d’elles.

Les sources d'instabilité sont toujours plus complexes et interdépendantes, et bon nombre des accords existants des Nations Unies ne sont pas à la hauteur du défi.

« L’Organisation des Nations Unies n’a pas été créée pour nous emmener au paradis, mais pour nous sauver de l’enfer. »

-Dag Hammarskjöld, ancien Secrétaire général.

Clairement, quelque chose ne va pas

Les Nations Unies ont été créées pour éviter des guerres comme celles du XXe siècle qui ont décimé des générations.

Près de 80 ans plus tard, la guerre du Yémen a atteint un fragile cessez-le-feu après avoir traîné pendant huit ans.

L'Afghanistan vacille, à deux doigts de sombrer dans la pauvreté universelle.

Au Yémen et en Somalie, des familles sont en proie à la famine.

La Syrie a perdu quatre décennies de progrès et la moitié de ses citoyens sont déplacés.

Nous assistons au retour de la guerre « à l'échelle industrielle » en Ukraine. Une guerre qui affecte la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Cette année, plus de 100 millions de personnes sont déplacées ou ont été contraintes de devenir des réfugiés. Ce nombre n’avait jamais été aussi élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

En 2020, le coût de la violence a été estimé à 14 960 milliards de dollars américains, soit 1 942 dollars par personne.

« Pourquoi les pays qu’on dit puissants sont-ils si forts à provoquer des guerres, mais si faibles pour apporter la paix ? »

-Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix.

Les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus interconnectés

Si nous ne faisons rien, nous ne pouvons pas espérer que ces tendances prennent fin, car les forces qui alimentent les conflits et les divisions sont bien vivantes.

L'inégalité est indéniablement réputée pour déchirer les sociétés. La COVID-19 n'est qu'un des facteurs qui ont contribué au déclin du développement humain pour la première fois depuis 1990, laissant les plus vulnérables encore plus à la traîne.

En 2020, la pandémie a entraîné un recul des droits fondamentaux dans plus de 60 % des pays.

Les populations font de moins en moins confiance en leurs dirigeants. Les mouvements de protestation sociale ont plus que doublé ces dix dernières années. Dans le même temps, 131 pays n'ont fait aucun progrès en matière de corruption et 27 sont à un niveau historiquement bas.

Malgré tous leurs efforts, les femmes et les filles ne sont pas vraiment reconnues comme des citoyens égaux, capables de diriger. Plus de 80 pays n'ont jamais eu de femme chef d’État. Au rythme actuel, il faudra environ 145 ans pour atteindre la parité hommes-femmes en politique. Or il existe un lien direct entre l'absence de femmes dans la gouvernance et des taux plus élevés de violence fondée sur le genre.

De nouveaux types de conflit et de nouveaux outils apparaissent, et nous sommes dépourvus de règles solides pour les régir.

Le Groupe de gestion des crises des Nations Unies a souligné la nécessité de s'attaquer à ces nouvelles armes, qu'il s'agisse des médias sociaux, des drones ou de l'intelligence artificielle.

À cela s'ajoute le défi existentiel de l'urgence climatique. Même si le monde parvenait à ce que les émissions nettes de carbone deviennent nulles demain, les inégalités néfastes se perpétueraient encore pendant des décennies.

« Notre progression va être difficile. Ce n’est ni inévitable, ni irréversible, mais pour beaucoup dans nos sociétés, cela mine la croyance selon laquelle les institutions étatiques sont un pilier permettant d’apporter des solutions à ces crises. »

-Achim Steiner, Administrateur du PNUD.

Il est temps de revoir notre démarche

De la même façon que nul n'est à l'abri des guerres et des conflits, nul ne peut les résoudre seul. Malgré l'immensité de la tâche qui nous attend, nous pouvons inverser le cours des choses si nous travaillons ensemble.

Pour parvenir à la paix, nous devons investir dans la paix, grâce à des financements, des valeurs civiques et des personnes. Et pour pérenniser cette paix, nous devons investir dans le développement, en reconnaissant le rôle central que jouent les institutions – officielles, informelles et civiles – de sorte que les solutions appartiennent aux pays, soient pérennes et efficaces.

Depuis 2015, le Mécanisme de financement du PNUD pour la stabilisation en Irak a permis à 8,5 millions d'Irakiens, dont la moitié de femmes, de rentrer chez eux et de bénéficier de services essentiels. Ce succès a reposé sur un partenariat très étroit avec les autorités locales et nationales, renforçant la confiance dans les institutions irakiennes.

Nous devons nous attacher à donner une voix à chacun, en reconnaissant que l'exclusion et le rétrécissement de l'espace civique sapent la confiance et causent davantage de revendications. Si nous voulons inverser la tendance à la polarisation croissante et à l'érosion de la confiance, nous devons veiller à ce que le processus décisionnel à tous les niveaux tienne compte de la diversité des voix qui composent notre société mondiale.

Au Sahel, nous nous efforçons de libérer l'énorme potentiel de la région, et notamment des jeunes, en aidant les pays à rompre le cycle de la pauvreté et des conflits grâce à l’investissement dans l'énergie et la gouvernance, et en nous attaquant aux causes sous-jacentes des conflits violents et de l'extrémisme.

Nous devons également reconnaître le rôle central joué par les communautés dans les efforts visant à prévenir les conflits et à bâtir la paix, en veillant à ce que nos activités renforcent ces communautés par le biais d'investissements favorables au développement plutôt qu’à la dépendance à l'aide.

Nous considérons la création d'emplois comme un élément essentiel du redressement du Yémen, un pays contraint de dépendre de l'aide et souffrant de malnutrition, non pas à cause d’une pénurie alimentaire, mais parce que la nourriture est au-dessus des moyens des familles. Nous avons aidé plus de 440 000 Yéménites à trouver un emploi qui permet également de construire des infrastructures, par exemple en améliorant les établissements de santé et les écoles, et en équipant des entreprises et des institutions pour qu’elles puissent fonctionner à l'énergie solaire.

Confrontés à une pauvreté généralisée et à une économie dépendante de l'aide qui s'est rapidement effondrée, les Afghans ont aussi désespérément besoin de travail. Le programme ABADEI du PNUD a créé près de 45 000 jours d'emploi temporaire en moins de trois mois.

Dans l'ensemble, comme indiqué dans Notre programme commun, nous devons revoir notre approche du multilatéralisme si nous voulons réussir à relever les défis auxquels l'humanité est confrontée.

C'est pourquoi des plateformes telles que le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État, qui rassemble des acteurs clés de la consolidation de la paix et du renforcement de l'État, sont si importantes. À une époque de polarisation croissante, le Dialogue offre un espace unique pour un dialogue politique ouvert et une action qui réunit les pays touchés par les conflits et la fragilité, les partenaires du développement et les organisations de la société civile. Récemment nommé Secrétariat du Dialogue international, le PNUD se réjouit de contribuer aux efforts du Dialogue pour faire en sorte que notre engagement contre les conflits et la fragilité, et notre soutien dans les situations de conflit soit efficace, inclusif et durable.

Un engagement renouvelé en faveur de la paix

La Journée internationale de la paix 2022 s'accompagne d'une prise de conscience claire : les anciennes méthodes de travail et les mécanismes internationaux sur lesquels nous nous sommes mis d'accord ne suffisent pas à endiguer la vague croissante de polarisation et de conflit.

Les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses, complexes et interconnectés, mais ils sont bien compris, et les solutions se précisent.

Comme le suggère le nouveau programme pour la paix des Nations Unies, il est temps de réévaluer l'ancien et le nouveau, les risques et les défis, et d'examiner comment la communauté internationale peut collaborer pour changer les approches qui ne donnent pas de résultats et aller de l'avant avec une vision et un engagement renouvelé envers les principes des Nations Unies et les Objectifs de développement durable.