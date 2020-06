Une nouvelle voie pour l’alimentation mondiale : Renforcer la sécurité alimentaire face aux changements climatiques

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L'INVASION DE CRIQUETS PÈLERINS, LES EFFETS MULTIPLICATEURS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SE CONJUGUENT ET POUSSENT DAVANTAGE DE PERSONNES DANS LA FAIM ET LA PAUVRETÉ.

L'agriculture emploie environ 2,5 milliards de personnes dans le monde, mais elle contribue aussi à environ 1/5ème des émissions de gaz à effet de serre et est l’une des principales causes de la perte de biodiversité. Elle est à la fois l'une des principales causes et des réponses de la crise climatique.

Pour les petits exploitants agricoles qui luttent pour nourrir leurs familles, une agriculture et des systèmes alimentaires plus flexibles peuvent aider à se préparer, à réagir et à se relever de crises qui pourraient se traduire par la famine pour 300 000 personnes chaque jour, coûter des milliards de dollars à notre économie et repousser des millions de la pauvreté.

En partenariat avec les gouvernements, plus de 40 organisations internationales et ONG, des donateurs et des organismes des Nations Unies telles que la FAO, le PNUE, l’UNICEF et le PAM, nous avons pour objectif de transformer l'alimentation et l'agriculture en des systèmes résilients, équitables, inclusifs, respectueux de l’environnement, et durable sur les plans sociaux et économiques.

Cela signifie que lorsque des catastrophes frappent, comme l'invasion de criquets en Afrique de l'Est qui menace la sécurité alimentaire de 13 millions de personnes, les enfants ne meurent pas de faim et, qu'ensemble, en tant que communauté mondiale, nous pouvons atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) pour zéro faim et zéro pauvreté d'ici 2030.

Au cours des 12 dernières années, les projets d’adaptation au dérèglement climatique financés par le PNUD ont aidé plus de 4,8 millions de petits exploitants agricoles à mettre en place des pratiques durables, à diversifier leurs cultures et leurs revenus, et à adopter des approches novatrices résilientes au climat.

Avec un financement de 701 millions de dollars du Fonds pour l'adaptation, du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat, plus de 853 000 hectares de terres agricoles ont été restaurés dans 46 pays.

DES DÉFIS LIÉS

Le dérèglement climatique, la dégradation de l’environnement et les crises interdépendantes continuent de favoriser l’insécurité alimentaire et de freiner les efforts entrepris pour mettre un terme à la faim d’ici 2030

Au total, le PAM estime qu’environ 135 millions de personnes dans le monde sont en situation « d’insécurité alimentaire aiguë, tandis que 130 millions de personnes en plus pourraient les rejoindre en raison du Coronavirus.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE

Nous ne traitons pas le dérèglement climatique ou la sécurité alimentaire comme des enjeux isolés. Notre approche améliore la productivité et la rentabilité de concert avec la durabilité, et ce, du producteur au consommateur.

Cela implique d’évoluer vers des solutions à faible teneur en carbone et de diminuer les émissions agricoles, de passer à l’énergie renouvelable, à une gestion intégrée en matière de lutte antiparasites, et à une diversification des moyens de subsistance. Il s’agit de prendre de meilleures décisions en matière de gestion des terres grâce à de meilleures données et des informations sur le climat pour garantir transparence et cohérence. Il s’agit aussi de rendre les chaînes de valeur plus 'vertes', des exploitations agricoles aux zones urbaines. Il s’agit d’aider les agriculteurs à repenser leur manière de travailler, d’accéder aux marchés, de traiter les marchandises et d’adapter leurs entreprises et moyens de subsistance aux réalités modernes.

LES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

UNE AGRICULTURE RÉSILIENTE

« Le temps est imprévisible de nos jours. Autrefois, nous pouvions regarder le ciel ou se rassembler lors de notre cérémonie traditionnelle pour prévoir la tombée et la quantité des pluies. Désormais, on n’est plus sûrs de rien. » - Grace Vandika, n Zambie

Les récoltes de Grace Vandika ont été anéanties par lasécheresse qui a dévasté une grande partie de la Zambie l’année dernière.

Face à la catastrophe, le gouvernement zambien a amplifié ses efforts dans le cadre d’un partenariat (en anglais) comprenant le PNUD, la FAO et le PAM, qui viendra en aide à 3 millions de petits agriculteurs zambiens. Le projet financé par le Fonds vert pour le climat aide les agriculteurs à mieux faire face aux menaces du changement climatique par le biais de technologies modernes, de techniques de culture durables et une meilleure compréhension des enjeux climatiques. Depuis son lancement en février 2019, le projet a touché plus de 170 000 petits agriculteurs.

LES FEMMES D'ABORD

Les femmes jouent un rôle essentiel dans la réalisation des Objectifs de développement durable, dans la protection des ressources naturelles de notre planète, et dans la construction d’un avenir résilient au climat pour les générations à venir.

Partout dans le monde, le PNUD s’engage auprès des femmes afin de renforcer leur capacité d’adaptation locale en partageant des pratiques et des outils agricoles respectueux du climat, en favorisant la diversification des gagne-pains, et en soutenant de nouvelles politiques et des transformations des traditions sociales pour donner aux femmes les moyens d’agir en tant que leaders et actrices du changement.

Au Niger, les jardins collectifs renforcent la position des femmes dans leurs communautés. En Éthiopie, des exploitations agricoles dirigées par des femmes ont doublé leur production au travers de partenariats innovants. Dans les îles Salomon, de nouveaux outils agricoles et de nouvelles perspectives d’emploi aident les femmes à s’adapter au changement climatique et à épargner afin de se remettre sur pied en cas de catastrophes naturelles futures.

Un programme ultinational plus large, élaboré avec le soutien du gouvernement du Canada et du Fonds pour l’environnement mondial, a œuvré dans six pays pour développer une résilience prenant compte du genre en réponse au changement climatique. Le projet a aidé les femmes à augmenter la production alimentaire, à diversifier leurs moyens de subsistance et à transformer les normes sociales en matière de genre dans la production alimentaire.

OCÉANS ET EAU DOUCE

Nos systèmes alimentaires mondiaux et moyens de subsistance sont fortement dépendants de la bonne santé des écosystèmes des océans et des plans d'eau douce. Les poissons représentent environ 17 % de la totalité des protéines consommées par la population mondiale, et 60 millions de personnes sont employées dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

De la promotion de la pêche durable et de la protection des grands écosystèmes marins, à la gestion de la menace des espèces envahissantes et à la favorisation de l’innovation, nous œuvrons actuellement auprès de 100 pays pour protéger et restaurer leurs ressources aquatiques. Dans le nord du Ghana, nous soutenons la gestion de l’eau et la réhabilitation des petits barrages et de leurs bassins versants pour assurer la production en saison sèche, améliorer la sécurité alimentaire et les nouveaux marchés.

ÉNERGIE

L’énergie joue un rôle crucial dans la manière avec laquelle nous produisons, transportons, entreposons et cuisons nos aliments. Dans les régions du monde où le réseau électrique est peu fiable ou inexistant, les systèmes d’énergie renouvelable hors réseau offrent des solutions efficaces pour produire et conserver les aliments. Par exemple, au Soudan, des pompes à eau alimentées par l’énergie solaire garantissent l’irrigation et la fertilité des terres. En Inde, des installations réfrigérées fonctionnant à l’énergie solaire permettent aux agriculteurs d’entreposer des graines en toute sécurité pour les futures saisons de semis : un filet de sécurité qui change la donne pour ces communautés rurales.

La cuisine est également grande consommatrice d’énergie : 2,9 milliards de personnes, soit près de 40 % de la population mondiale, dépendent de foyers inefficaces et de combustibles polluants tels que des bois de chauffage ou des bouses séchées comme source d’énergie pour cuisiner. Cela s’accompagne de coûts sanitaires, sociaux et environnementaux considérables, face à quoi nous avons mis en place plus de 20 projets dans le monde entier pour promouvoir et augmenter le financement pour avoir des solutions de cuisson propres.

LES ÉCOSYSTÈMES ET LA BIODIVERSITÉ

Une biodiversité saine et des services écosystémiques, notamment la fertilité des sols et l'approvisionnement en eau, sont les fondements du bien-être humain et du développement durable. La perte de biodiversité et des principaux pollinisateurs tels que les abeilles affaiblissent la résilience de l'agriculture et diminuent la productivité. Cette tendance s'est considérablement accélérée au cours des 40 dernières années, et nous avons perdu en moyenne près de 60 % des populations d'espèces dans le monde. Parmi les plus fortes baisses, on trouve les pollinisateurs qui sont essentiels pour 75 % de l'approvisionnement alimentaire mondial.

CLIMAT ET FORÊTS

L'agriculture est directement responsable d'environ 80 % de la déforestation dans le monde. Par son impact sur les sols, les forêts et d'autres utilisations des terres, elle est aussi le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, représentant environ 24 % des émissions totales de GES. Pourtant, une transition vers des pratiques agricoles durables pourrait transformer les exploitations agricoles en puits de carbone.

Le programme Climat et forêts du PNUD (en anglais) aide les pays à adopter des approches sans déforestation et l'agroforesterie durable afin de diminuer les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts tout en répondant aux objectifs nationaux et aux préoccupations des petits exploitants en matière de sécurité alimentaire.

FACTEURS DE RÉUSSITE