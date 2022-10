Une Mise à Jour Statistique sur l’Enregistrement des Naissances en Afrique

C’est en enregistrant sa naissance que la société reconnaît pour la première fois l’existence et l’identité d’un enfant. Le droit à la personnalité juridique est crucial pour bénéficier d’une protection tout au long de la vie et peut favoriser la réalisation de tous les autres droits.

L’acte de naissance incarne la preuve de cette identité juridique. C’est sur cette base que les enfants peuvent obtenir une nationalité, échapper au risque d’apatridie et bénéficier d’une protection contre la violence et l’exploitation. Lorsqu’il est possible de prouver l’âge d’une personne, cela permet par exemple de prévenir le travail et le mariage des enfants ainsi que le recrutement de mineurs dans les forces armées, grâce à la promulgation et à l’application de lois relatives à l’âge. L’acte de naissance peut également conditionner l’accès aux services, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice.

L’adoption des objectifs de développement durable (ODD) par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015 a fermement inscrit l’enregistrement des naissances dans le programme international de développement. L’ODD 16 comprend une cible qui vise spécialement à garantir une identité juridique à tous, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, d’ici à 2030 (cible 16.9). Elle est complétée par la cible 17.9, qui appelle à soutenir le renforcement des capacités en matière de statistiques nécessaires à la mise en place de systèmes solides d’enregistrement des faits d’état civil. Ces systèmes produisent des statistiques cruciales, qui sont indispensables pour réaliser un développement humain et économique durable.

En conformité avec les ODD, l’UNICEF entend tenir la promesse de l’enregistrement universel des naissances visant à garantir une identité juridique à chaque enfant d’ici à 2030.