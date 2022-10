Une génération d’espoir : 2,4 milliards de raisons de mettre fin à la crise du climat et des inégalités dans le monde

Résumé

Le changement climatique est communément décrit par les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et les médias comme la plus grande menace pour l’avenir. Toutefois, lorsque Save the Children a récemment entamé le plus grand dialogue de son histoire avec 54 500 enfants issus de 41 pays, sur des questions liées au changement climatique et aux inégalités, ces derniers nous ont fait comprendre sans aucun doute possible que la menace climatique ne concernait pas l’avenir. Pour les 2,4 milliards d’enfants à travers le monde, la crise climatique est une urgence mondiale actuelle.

Tant dans les pays à revenu supérieur que dans ceux à revenu inférieur, les enfants subissent et observent des changements météorologiques, comme des années successives de sécheresse et l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les cyclones. Une jeune Colombienne de 15 ans a évoqué une image forte : « Le changement climatique est comme un monstre qui nous détruit. Il y a des tempêtes, des ouragans, il fait très chaud et il pleut beaucoup. Nous ne prenons pas soin de la planète ; nous la remplissons de détritus. »

L’urgence climatique est étroitement liée aux inégalités

Nos dialogues avec les enfants ont confirmé le lien étroit entre l’urgence climatique et les problèmes d’inégalités, qui ne peuvent être traités de manière isolée. À travers le monde, les inégalités aggravent la situation d’urgence et ses conséquences sur les enfants, notamment dans deux grandes dimensions.

La première dimension des inégalités concerne l’âge. L’urgence climatique est une crise des droits de l’enfant. Ce sont eux qui en subissent les principales conséquences, car ils sont à un stade de développement physique et émotionnel unique qui les expose davantage durant les catastrophes et les périodes difficiles1. Comme l’a observé un jeune Égyptien de 16 ans, « Les enfants sont plus vulnérables que les adultes, les usines qui dégagent des fumées sont donc mauvaises pour eux. »

Les enfants ont plus de temps à vivre en subissant les conséquences du réchauffement de la planète et des changements climatiques. Des recherches précédemment menées dans le cadre du rapport de Save the Children Nés au coeur de la crise climatique ont permis de constater qu’un enfant né en 2020 connaîtra en moyenne près de sept fois plus de canicules au cours de sa vie qu’une personne née en 1960, et sera quasiment trois fois plus exposé à de mauvaises récoltes.

La deuxième dimension des inégalités est celle des revenus, des richesses et des pouvoirs. Dans le cadre de nos dialogues, les enfants ont fait remarquer que les communautés et les ménages les plus touchés par la pauvreté, les inégalités et la discrimination sont ceux qui sont les moins protégés et lorsqu’une catastrophe survient, ils ont moins d’argent à dépenser pour assurer leur rétablissement. Un jeune garçon de 13 ans originaire de Gaza nous a déclaré, « Nous ne sommes pas tous égaux sur le plan financier, nous n’avons pas tous le privilège de vivre à l’abri du danger et certains sont plus exposés. » C’est une grave injustice. Les enfants qui ont le moins contribué à l’urgence climatique (ou à la conception de systèmes économiques inégaux) son ceux qui souffrent le plus de leurs conséquences.