Une décade de violence par EEI

By Giulia Scalabrino

Victimes

Dans la dernière décade, entre Octobre 2010 et la fin de Septembre 2020, il y eu 28,729 incidents de violence explosive, qui ont causé 357,619 victimes (263,487 civils) enregistrées dans les médias de langue anglaise dans le monde.

Sur ce nombre, 171,732 personnes ont été enregistrées comme victimes des EEI – un nombre qui comprend à la fois des civils et des acteurs armés. 48% de toutes les personnes tuées ou blessées par des armes explosives dans le monde ont donc été touchées par des EEI.

Au cours de cette période, quelque 11,971 incidents des EEI ont été signalés dans le monde. Cela signifie que, par rapport au nombre total de tous les incidents explosifs, les EEI représentaient 42% de toutes les attaques explosives blessantes enregistrées et signalées (AOAV n’inclut pas les attaques sans victimes).

Acteurs armés et civils

Ce que les données montrent, c’est que parmi les victimes d’une décennie d’attaques d’EEI, il y a beaucoup plus de civils que de personnel militaire ou des forces de sécurité. Parmi les victimes d’attaques d’EEI, 136,669 étaient des civils. Cela comparé à 35,063 acteurs armés et membres du personnel de sécurité qui ont été tués ou blessés. 80% des victimes étaient des civils.

En d’autre termes, pour chaque soldat ou policier blessé par un EEI, près de quatre civils ont été blessés ou tués. Cela correspond à une moyenne de 11 victimes civils blessés ou tués par incident.

Acteurs armés

En terms de victimes dans les acteurs armés, ce rapport a examiné les façons dont les soldats américains et britanniques ont été tués pendant la guerre contre le terrorisme.

Dans le cas des États-Unis, les données collectées à partir de ‘Honor the Fallen’, une base de données créée par le Military Times, montrent que, sur les 5,413 soldats américains tués en opération, où la cause du décès était connue, environ 2,640 ont été tués par des EEI.

2,591 étaient des hommes, 48 étaient des femmes. Au total, 1,790 soldats sont morts des EEI en Irak et 828 en Afghanistan.

Cela signifie que 48,7% du total des décès militaires entre le 9 septembre 2011 et le 9 octobre 2020 ont été attribués aux EEI; en Irak, 52% des forces tuées sont mortes des EEI, en Afghanistan, elles étaient de 48,2%.

L’âge moyen des combattants américains tués par des EEI était de 26 ans. Cela signifie que, proportionnellement, les soldats étaient plus susceptibles d’être tués par un EEI âgé de 22 à 29 ans (contre 18 à 21 ans et plus de 30 ans). En omettant les incidents où le type d’EEI n’a pas été signalé, le personnel des services américains, tué par des EEI, a été tué par des bombes en bordure de route (73%), des attentats suicides (16%) et des voitures piégées (11%).

En termes de morts militaires anglais, un examen des décès pendant la guerre contre le terrorisme (entre le 11/09/2001 et le 09/11/2020), basé sur les données de gov.uk et Statista, montre que – sur un total de 634 UK personnel de service tué, quelque 273 ont été attribués à des EEI. Parmi eux, 270 étaient des hommes et 3 des femmes. 51 de ces décès par EEI ont eu lieu en Irak et 222 en Afghanistan.

Cela signifie que, de tous les décès militaires anglais, 43% ont été attribués aux EEI. En Irak, les EEI représentaient 32% du total des décès; en Afghanistan, les EEI représentaient 48% du total des décès. Les trois autres causes les plus commun de décès du personnel militaire étaient feu ennemis: 26,2% (22,5% en Irak, 26,9% en Afghanistan); accident de véhicule: 5,5% (11,2% Irak, 2,9% Afghanistan); et accident d’hélicoptère: 4,3% (3,1% Irak, 1,8% Afghanistan).

Dans l’armée du Royaume-Uni, l’âge moyen des militaires tués par des EEI était de 26 ans. Les forces britanniques étaient proportionnellement plus susceptibles d’être tuées par un EI si elles avaient entre 18 et 21 ans (contre 22-29 et 30+).

Les types d’EEI, lorsque spécifiés, qui ont tué le plus de forces anglais étaient les bombes en bordure de route (71%), les attentats suicides (21%), les voitures piégées (5%) et les mines improvisées (3%).

Il est clair que, tant pour les civils que pour les acteurs armés, l’utilisation des engins explosifs improvisés a été l’une des menaces directes – sinon la plus grande – à la vie dans les conflits modernes.

Enfants

En total, les médias anglophones rapportent qu’au moins 3,540 enfants ont été victimes de violences d’EEI depuis octobre 2010. Les pays enregistrant le plus grand nombre de dommages causés par les EEI aux enfants étant l’Afghanistan avec 1,409, la Syrie avec 697 enfants et le Pakistan avec 451 victimes. Ce nombre est probablement inférieur à la violence réellement subie, car peu de rapports indiquent l’âge des victimes. Parmi les incidents où le nombre d’enfants victimes a été enregistré, 17% des personnes tuées ou blessées par des EEI étaient des enfants.

Dans le monde, les principaux auteurs de tous les dommages causés par les EEI qui ont fait des victimes chez les enfants étaient les Taliban (454). ISIS (240) et IS en Afghanistan (144).

Genres

Dans le monde, les médias anglophones ont rapporté qu’au moins 2,194 femmes ont été victimes de violences liées aux EEI depuis 2010, les pays enregistrant le plus grand nombre de violence causés par les EEI aux femmes étant l’Afghanistan (782), le Pakistan (397), l’Irak (266) et la Syrie ( 226). Il est probable, comme pour les enfants, que ce nombre soit inférieur au préjudice réel subi, car les rapports indiquent rarement le sexe des victimes.

Parmi les incidents où le nombre de femmes blessées a été signalé, les femmes représentaient 14% des personnes tuées ou blessées par des EEI.

Lieu

Au cours des dix dernières années, la menace créée par les EEI contre les civils et les forces armées s’est non seulement étendue dans les zones de conflit, mais elle s’est également accrue dans les pays non en conflit. Globalement, les EEI ont été utilisés au cours de la dernière décennie dans 100 pays.

Quelque 504 incidents impliquant des EEI ont été enregistrés en Europe et en Amérique du Nord au cours de la décennie, faisant quelque 5,702 victimes civiles. De tous les incidents, 192 ont eu lieu en Turquie (causant 3,142 victimes civiles) et 71 en Russie (faisant 765 victimes civiles).

74 attentats-suicides ont eu lieu en Europe et en Amérique du Nord depuis octobre 2010. La Turquie et la Russie en comptent 25 chacun, ce qui en laisse 24 dans le reste de ces régions. Sur les 2 886 victimes civiles dans ces régions, la Turquie et la Russie représentaient 1,614 et 530 respectivement.

Sur un total de 11,971 incidents d’EEI, 6,889 ont eu lieu dans des zones peuplées – environ 58%. En effet, lorsque les EEI ont été utilisés dans les villes, de manière prévisible, l’impact sur les civils était bien plus important.

Parmi toutes les victimes des attaques d’EEI dans les zones peuplées, environ 136,156 personnes (90%) étaient des civils. Cela signifie que 123,198 civils ont été tués ou blessés par des acteurs en grande partie non étatiques utilisant des armes explosives au cours des dix dernières années. En outre, sur les 39,842 personnes décédées lors d’attaques d’EEI dans les zones peuplées, 90% des victimes étaient des civils (33,091).

397 lieux de culte ont été le théâtre de violences d’EI. 116 d’entre eux ont eu lieu en Iraq, 63 au Pakistan, 56 en Afghanistan et 42 au Nigéria.

Il y a eu 184 explosions d’EEI dans les écoles, qui ont fait au moins 2,197 victimes civiles, dont au moins 406 enfants.

Auteurs

Les principaux auteurs des violence causés par les EEI étaient, comme on pouvait s’y attendre, des acteurs non étatiques armés. La majorité d’entre eux prétendent suivre les principes de l’Islam et du djihadisme – même si cela pourrait être dénoncé par la majorité des musulmans qui disent que ces agresseurs n’ont rien à voir avec leur religion. Parmi toutes les attaques d’acteurs armés non étatiques, 1079 ont été perpétrées par IS, suivies par les Talibans (506), Al Shabab (249), Boko Haram (138), le CPI Naxal (96), les Talibans pakistanais (130) et le PKK (108 ). Dans l’ensemble, 75% des attaques d’EEI au cours des 10 dernières années ont des auteurs inconnus.

Type d’arme

Au total, sur les 28,729 incidents impliquant des armes explosives, 11,971 ont été causés par des EEI. Cela signifie qu’au cours de la dernière décennie, 42% des personnes déclarées tuées ou blessées ont été blessées par des attaques explosives improvisées. Un tel fait est au cœur de la raison pour laquelle la lutte contre la menace croissante des EEI est si importante au niveau transnational et international.

Dans la même période, 7,908 attaques ont été lancées au sol, 7,519 ont été lancées par voie aérienne et 823 provenaient de mines.

Les attaques restantes ont été causées par des explosifs utilisant des méthodes de lancement multiples, des méthodes de lancement peu claires ou des lancements navals. Dans l’ensemble, l’EEI est donc le ‘roi’ du champ de bataille, dépassant de loin l’autre catégorie d’armes fabriquées.

Types spécifiques d’EEI

Dans les types d’armes d’EEI, en particulier: 6,247 incidents étaient des EEI non spécifiques; 3,270 étaient des bombes en bordure de route; 2341 étaient des voitures piégées.

Parmi les différents types d’armes, ceux qui ont causé le plus de dommages aux civils étaient les EEI non spécifiques (6, 611), les voitures piégées (55,414), les frappes aériennes (46,784), les attaques utilisant plusieurs armes explosives (21,615) et les bombardements (14 265).

Des EEI activés par les victimes auraient été utilisés dans 1,237 événements, faisant 5,869 victimes. 547 de ces explosions ont eu lieu dans des zones peuplées, le plus grand nombre étant enregistré dans des zones résidentielles urbaines. Seules 11 attaques utilisant un EEI activées par les victimes ont été dirigées contre une base armée et six ont été plantées dans un lieu de culte. Là où l’auteur du crime est connu, l’Etat Islamique aurait été responsable de 234 des attaques. Au total, 1,947 des victimes infligées par les EEI activés par les victimes étaient des acteurs armés, mais 3,922 étaient des civils. Parmi eux, 592 étaient des enfants. Au total, 370 incidents ont eu lieu en Afghanistan, 271 en Syrie et 141 en Inde.

Les incidents qui ont impliqué un attentat-suicide causent le plus grand nombre de victimes de tous les types d’EEI. Les victimes par incident au cours de la dernière décennie, y compris l’attaquant, étaient en moyenne de 36 victimes par incident, dont 28 étaient des civils.

Les attentats suicides ont tué 26,119 personnes et blessé 4, 081 personnes. 19% des 2,113 attentats suicides ont eu lieu dans des bases armées, 11% dans des postes de police et 8% dans des édifices publics.

L’Etat Islamique a été désigné comme l’auteur de 251 attaques, les Talibans en 233 et Al Shabab en 109.

Attentats suicides

Le 21e siècle a incontestablement été l’âge des attentats suicides. Alors qu’ils sont revenus à la guerre moderne dans le conflit entre Israël et le Liban en 1982 en tant que tactique du Hezbollah, jusqu’aux attaques du 11 septembre et à la guerre en Irak, sa portée et son organisation étaient beaucoup plus limitées. En 2015, il y a eu environ 600 attentats suicides, contre pas plus de 20 par an depuis la Seconde Guerre mondiale avant les attentats du 11 septembre.

Au cours de la dernière décennie, il y a eu 2,113 attentats suicides dans 47 pays. Les cinq pays où les attentats suicides ont été les plus fréquents sont l’Afghanistan (510), l’Irak (507), le Nigéria (208), le Pakistan (178) et la Syrie (172).

Les précédents reportages de AOAV sur cette question ont noté que “le culte du kamikaze est complexe et presque paradoxal. Dans un sens, le bombardier est lionné, louangé et présenté comme un héros. Dans un autre sens, le bombardier est une ressource consommable. Les attentats-suicides perpétrés par des organisations djihadistes sont souvent calculés et planifiés stratégiquement par les hauts commandants, un processus auquel le bombardier ne participe qu’à la toute dernière étape.”

Le plus grand nombre d’attentats suicides a été enregistré en 2015 avec 161 attentats, mais la dernière décennie a vu plus d’attentats suicides qu’à tout moment dans l’histoire.

En effet, 40% de toutes les personnes tuées par des attentats-suicides dans le monde pendant tout le temps écoulé entre leur première utilisation en 1881 et 2020, sont décédées au cours des sept dernières années.

La version anglais de ce rapport est disponible ici.