Une crise à l’intérieur de la crise : Accélérer les investissements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines est crucial alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit

Déclaration conjointe de Natalia Kanem, Directrice générale de l’UNFPA, et de Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF, à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines

NEW YORK, le 4 février 2022 – « La survenue de crises simultanées expose des millions de filles à un risque accru de mutilations génitales féminines.

Les pays déjà aux prises avec une pauvreté et des inégalités croissantes et/ou un conflit voient la pandémie de COVID-19 menacer encore davantage les années de progrès accomplis pour mettre fin à cette pratique, ce qui crée une crise à l’intérieur de la crise pour les filles les plus vulnérables et les plus marginalisées du monde.

Avant cette crise, on estimait que 68 millions de filles pourraient subir des mutilations génitales féminines entre 2015 et 2030. Or, avec la fermeture des écoles et la perturbation des programmes visant à protéger les filles contre cette pratique nocive, deux millions de victimes supplémentaires risquent d’être recensées au cours de la prochaine décennie en raison de la pandémie.

Par ailleurs, la croissance démographique rapide observée dans certains pays devrait encore augmenter le nombre de filles exposées à un risque de mutilation, rendant ainsi d’autant plus urgente la nécessité d’accélérer les efforts mondiaux visant à éradiquer cette pratique d’ici à 2030, comme le prévoient les objectifs de développement durable.

En plus de porter atteinte au corps, à la vie et à l’avenir des jeunes filles, les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits humains. Seule une action unie, concertée et financée de manière adéquate peut mettre fin à cette pratique dans chaque pays.

Alors que la communauté internationale met en place des programmes visant à atteindre les filles et les femmes touchées par la pandémie, il est urgent d’accélérer les investissements pour éliminer les mutilations génitales féminines. Quelque 2,4 milliards de dollars des États-Unis sont nécessaires pour atteindre cet objectif dans 31 pays hautement prioritaires. Il s’avère tout particulièrement important d’investir :

En faveur de l’autonomisation des filles et des femmes, et dans la mise en place d’interventions et de services adéquats auprès des victimes et des personnes risquant de subir des mutilations génitales féminines ; Dans l’établissement de partenariats et la mobilisation d’alliés – notamment d’hommes et de garçons, de groupes de femmes, de dirigeants communautaires, voire de personnes ayant pratiqué des mutilations génitales féminies par le passé – afin de contribuer à l’élimination de cette pratique ; Dans l’élaboration et l’application de lois à l’échelle nationale et dans le renforcement des institutions. Des progrès manifestes et mesurables ont été accomplis jusqu’à présent. Le risque pour les filles d’aujourd’hui d’être victimes de mutilations génitales féminines a baissé d’un tiers par rapport à celui que les filles couraient il y a 30 ans, et au cours des deux dernières décennies, la proportion de filles et de femmes opposées à cette pratique a doublé dans les pays enregistrant une prévalence élevée.

Aujourd’hui, ces acquis sont plus que jamais menacés. Il faut donc continuer à agir au niveau mondial pour regagner du terrain et tirer parti des années de progrès accomplis pour éradiquer cette pratique néfaste. »

Notes aux rédactions

Le Programme conjoint UNFPA-UNICEF sur les mutilations génitales féminines s’efforce d’éradiquer cette pratique en intervenant dans 17 pays dans lesquels ces mutilations sont prévalentes. En donnant aux filles et aux femmes des possibilités d’exercer leurs droits en matière de santé, d’éducation, de revenus et d’égalité, ce programme vise à mettre fin aux déséquilibres de pouvoir sous-tendant cette pratique nocive.

