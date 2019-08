Un survivant de la tuberculose exhorte les Ministres de la santé à prévenir les coûts catastrophiques liés à la maladie

La tuberculose était responsable d'un quart de tous les décès en Afrique en 2018, mais le financement national sur le continent ne représente jusqu’à présent que 26% des fonds nécessaires à la lutte contre cette maladie.

Hier, lors du lancement du tableau de bord continental pour l'Afrique 2018, le message unanime des parties prenantes - OMS, Union africaine, ministres de la Santé et ONG - était que l'objectif du développement durable de réduire l'incidence de la tuberculose de 80% d'ici 2030 ne peut être atteint que si des mesures drastiques sont prises maintenant.

La Ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, Mme Jacqueline Lydia Mikolo, a invité ses collègues ministres à " travailler avec nous pour obtenir de nos ministres des finances les ressources nécessaires afin de réduire le fardeau de cette maladie. Il est temps d’inverser la tendance”.

"En tant que continent, nous avons fait des progrès ", a déclaré le Dr Magaran Bagayoko, Directeur par intérim du Cluster Maladies transmissibles au Bureau régional de l'OMS pour l’Afrique, " mais la prestation des services n'est pas équitablement répartie et est insuffisante pour atteindre les objectifs de 2030.

"Nous devons intensifier nos interventions", a-t-il ajouté. "Nous avons besoin d'une approche multisectorielle qui débouchera sur des politiques novatrices et fondées sur des données probantes pour combattre la tuberculose." Il a également insisté sur une collaboration accrue avec les intervenants et les personnes influentes qui comprennent la culture des communautés dans lesquelles ils vivent. "Ils ont le pouvoir de sensibiliser l'opinion et de promouvoir l'appropriation des programmes d'éradication de la tuberculose ", a-t-il dit.

Le Dr Joseph Caboré, qui représentait la Directrice régionale de l'OMS, le Dr Matshidiso Moeti, a déclaré que 48% des cas de tuberculose ne sont pas détectés parce que les patients sont testés sur des équipements connus pour être inadéquats et vétustes.

Le Dr Lucica Ditiu, Directrice exécutive du Partenariat Halte à la tuberculose, et Maxime, un survivant de la tuberculose de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont tous deux lancé un appel passionné aux gouvernements pour qu'ils aident à prévenir les coûts catastrophiques associés au traitement de la maladie. "J'ai contracté la tuberculose en 2000, et le coût de mon traitement m'a fait passer, les quatre années qui ont suivi ma guérison, dans une pauvreté abjecte ", dit Maxime.

Regardant les ministres présents dans la salle, il a dit : " Pensez à votre peuple. Pensez à la stigmatisation et aux obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils sont frappés par cette maladie. J'espère que chacun d'entre vous parviendra à comprendre les défis spécifiques qui affectent les patients tuberculeux et à trouver des moyens d'atteindre chaque personne."