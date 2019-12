UN Secretary-General's remarks at pre-COP25 press conference [as delivered] [EN/FR/SP/PT]

Muy buenas tardes.

Good afternoon.

For many decades the human species has been at war with the planet. And the planet is fighting back.

The World Meteorological Organization is releasing its State of the Climate report at this conference.

And its findings are clear.

The last five years have been the hottest ever recorded.

Sea levels are the highest in human history.

Ice caps are melting at unprecedented speed and the oceans are becoming more acidic with all its consequences.

Biodiversity on land and sea is under severe attack.

Climate-related natural disasters are becoming more frequent, more deadly, more destructive, with growing human and financial costs. Drought in some parts of the world is progressing at alarming rates destroying human habitats and endangering food security.

Every year, air pollution, associated to climate change, kills seven million people. Climate change has become a dramatic threat to human health and to human security.

In short, climate change is no longer a long-term problem. We are confronted now with a global climate crisis.

The point of no-return is no longer over the horizon.

It is in sight and hurtling towards us.

However, my message here today is one of hope not of despair.

Our war against nature must stop. And we know that that is possible.

The scientific community has provided us with the roadmap to achieve this. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, we must limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius, reach carbon neutrality by 2050 and reduce greenhouse gas emissions by 45 per cent from 2010 levels by 2030.

But let’s be clear. Until now, our efforts to reach these targets have been utterly inadequate.

The commitments made in Paris would still lead to an increase in temperature above three degrees Celsius.

But many countries are not even meeting those commitments.

Emissions of greenhouse gases are still growing at an alarming rate.

Today, the world is set to produce 120 per cent more fossil fuels than what is consistent with a 1.5-degree pathway.

And, for coal, the figure is 280 per cent.

But the scientific community is also telling us that the roadmap to stay below 1.5 degrees is still within reach.

The technologies that are necessary to make this possible are already available.

The signals of hope are multiplying.

Public opinion is waking up everywhere.

Young people are showing remarkable leadership and mobilization.

More and more cities, financial institutions and businesses are committing to the 1.5 -degree pathway. That was recently clearly proved during the Climate Action Summit in New York.

What is still lacking is political will.

Political will to put a price on carbon.

Political will to stop subsidies on fossil fuels.

Political will to stop building coal power plants from 2020 onwards.

Political will to shift taxation from income to carbon - taxing pollution instead of people.

We simply have to stop digging and drilling and take advantage of the vast possibilities offered by renewable energy and nature-based solutions.

That is why in September I convened the Climate Action Summit.

The Summit provided a global stage to see who is stepping up.

Seventy countries committed to carbon neutrality by 2050.

This includes seven G20 countries as well as many nations who have contributed least to the problem.

But we also see clearly that the world’s largest emitters are not pulling their weight. And without them our goal is unreachable.

That is why it is so important that we gather in Madrid for this COP25.

I expect from the COP a clear demonstration of increased ambition and commitment showing accountability, responsibility and leadership.

In the crucial 12 months ahead, it is essential that we secure more ambitious national commitments – particularly from the main emitters – to immediately start reducing greenhouse gas emissions at a pace consistent to reaching carbon neutrality by 2050.

We should ensure that at least $100 billion dollars, US dollars a year, is available to developing countries for mitigation and adaptation and take into account their legitimate expectations to have the resources necessary to build resilience and for disaster response and recovery.

We must also make progress on the social dimensions of climate change and ensure that national commitments include a just transition for people whose jobs and livelihoods are affected as we move from the grey to the green economy.

These are the reasons why I’m pleased to announce that Mr. Mark Carney, who is presently the Governor of the Bank of England and a remarkable pioneer in pushing the financial sector to act on climate, has accepted to be my Special Envoy on Climate Action and Climate Finance from [...].

I also strongly hope that COP25 will be able to agree on the guidelines for the implementation of article 6 of the Paris Agreement. That was unfortunately not achieved in Katowice as we approved the rulebook for the implementation of the Paris Agreement.

This agreement will establish a solid basis for international cooperation to reduce emissions and allow for a greater role of the private sector in climate action.

These are among the messages I am bringing to the conference.

We are in a deep hole, and we are still digging. Soon it will be too deep to escape.

I welcome the voices of the young activists I have been meeting.

They understand that we are jeopardizing their future.

That is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda.

I will now be happy to take questions.

Question: Mr. Rodrigues da Agência Lusa de Portugal. Porque a COP25 é importante e quais sao os grandes desafios que vamos ter que vencer em Madrid, e o que que espera que sairá de Madrid?

Secretary-General: A COP25 tem 2 linhas fundamentais; uma delas tem a ver com as negociações dos estados membros, e um alinhamento para aprovar o Artigo 6, ou melhor as linhas diretrizes de concretização do Artigo 6 do Acordo de Paris. Isso e essencial para criar cooperação internacional para reducão de emissões e para abrir também espaço a uma maior intervenção do setor privado. E depois todo um conjunto de otros aspectos de negociação de diversas naturezas que a COP deverá resolver.

Más o grande objetivo da COP para mim e distinto. Nós estamos infelizmente a perder a guerra contra as alteracões climáticas. Continuamos a ver as emissões a crecer. Continuamos a ver cada vez mais nivel de concentração dos gases de CO2 na atmosfera que só tem em paralelo 800 milhoes de anos antes quando as águas do mar estavam a 20-30 metros acima. Nós continuamos a ver planos de contrução de centrais a carvão que se concretizadas serão incompativeis com os nossos objetivos. É fundamental para o mundo ir em linha com aquilo que o que a comunidade cientifica define como os nossos objetivos. Esses se chamam: não mais do que 1,5oC do crecimento da temperatura até o final do seculo; Neutralidade do carbono até 2050, redução das emissões de 45 % em ralação a 2010 até 2030.

E tudo isso exige uma muito maior ambição do que até agora já foi expressa. Nos vemos as tecnologias avancarem numa melhor direção. Nos vemos as cidades. Nos vemos muitas empresas.

O setor financeiro cada vez mais entende das questoes climaticas, mas falta vontade politica, e os principais paises emissores. Embora estivessemos visto mais de 70 paises a concordar e comprometerse com neutralidade do carbono até 2050 os principais paises emissores ainda nao o fizeram. E se nao fizerem os nossos objetivos não serão alcancados.

A portanto aqui uma necessidade de aumentar a ambição, uma necessidade de aumentar a responsabilidade coletiva. E a COP25 é uma oportunidade excelente para que essa responsabilidade possa ser excercida a caminho da COP de Glasgow, onde os paises terão que apresentar suas contribuições nacionais que possam guarantir o objetivo da neutralidade do carbono possam ser alcançadas até 2050.

Question: Hola. Soy del Canal de la Ciudad de Argentina. Dos preguntas. Una en relación con el artículo seis. Si bien todos esperan que haya un consenso, en caso de no haber consenso durante estas dos semanas, ¿Cree que igual se pueda avanzar en la implementación ambiciosa del Acuerdo de Paris? Y la otra pregunta, esta COP tenía que ser en suelo latinoamericano y sabemos los motivos por los cuales no se realizó, y habló de justicia social ¿Qué mensaje le daría a la comunidad latinoamericana teniendo en cuenta todo lo que está pasando y que cuando se habla de justicia climática es también justicia social?

Secretary-General: Yo no quiero concebir la posibilidad que no haya un acuerdo sobre el artículo sexto. El objetivo no es encontrar salidas si esto no se hace, el objetivo es hacer. Estamos aquí para aprobar las líneas directrices de la implementación del artículo sexto, no para encontrar disculpas para no hacerlo.

En segundo lugar, mi mensaje para América Latina es el deseo de ver a América Latina como un continente de paz, de democracia, de derechos humanos y que el continente sea capaz de ultrapasar sus presentes dificultades y al mismo tiempo que los países latinoamericanos den una contribución positiva para la acción climática para que seamos capaces de terminar con esta situación dramática en la que estamos, en la que el cambio climático está corriendo mucho más rápido que nosotros. Muchas gracias.

Question: Soy del Diario Responsable y quería preguntar, ¿qué expectativas que en esta COP25 se haga un compromiso para un fondo, no tanto para mitigar o adaptarse sino para compensar los daños y pérdidas que ya se están sufriendo por este motivo están siete millones de personas como mínimo que comentaba antes?

Secretary-General: Yo creo que es muy importante que en la COP se reconozca que los países en desarrollo que ya están sufriendo los impactos del cambio climático, tengan no solamente un apoyo muy fuerte en materia de adaptación pero que sean también discutidas formas de apoyarlos en el combate a los desastres naturales y en la recuperación después de estos desastres. Estoy seguro que en las distintas discusiones que vamos a tener se encontrarán posibilidades de soluciones prácticas que garanticen un aumento significativo de los recursos para los países en desarrollo en materia de adaptación y en materia de respuesta a los daños provocados que usted a referido.

Question: Del Diario El Mundo en Madrid, quería preguntar ¿hasta qué punto la ausencia de líderes políticos y jefes de Estado en el arranque de la cumbre puede comprometer la voluntad política necesaria de la que habla?

Secretary-General: Yo ya estuve en tres COPs y las COPs no son reuniones de jefes de Estado y de gobierno. Las COPs son negociaciones que tienen una primera parte que es hecha a nivel técnico y después una segunda parte al nivel ministerial. Pero es importante que en la apertura de las COPs haya una presencia de jefes de Estado y de gobierno y siempre la hemos tenido, en Bonn como en Katowice y creo también por lo que vi, que hay un número significativo de jefes de Estado y de gobierno que estarán también en Madrid, no para negociar, pero para demonstrar un compromiso fuerte de sus países con los objetivos que referí: neutralidad de carbono el año 2050, reducción dramática de las emisiones hasta el 2030 y garantía que no tendremos un incremento de temperatura superior a 1.5 grados al final del año como muy claramente lo definió la comunidad científica y sobre todo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Pregunta: Soy del diario El País. Lamentablemente los grandes emisores en este momento los grandes emisores no están comprometidos con estas metas de las que habla. ¿Usted cree durante esta cumbre, alguno de los grandes emisores pueda sumarse o tampoco lo harán en esta ocasión?

Secretary-General: Lo esencial es que estos compromisos sean asumidos en la COP de Glasgow y es la COP en la que los países van a plantear los nuevos Nationally Determined Contributions, las contribuciones nacionales determinadas, creo que en español, o en portuñol. Pero creo que, como en Nueva York, esta es una ocasión para muchos países de dar una señal clara que están dispuestos a asumir estos compromisos. Yo espero que muchos de ellos lo hagan.

Continuamos teniendo, si miramos a los principales países de emisión, objetivos y propuestas que son interesantes, gradualistas, pero no la transformación profunda de su producción de energía, de su industria, de su construcción y urbanización, de su movilidad, sin los cuales los objetivos definidos por el Panel Intergubernamental no serán obtenidos. Entonces yo espero que estos países aprovechen esta ocasión para dar un paso adelante caminando en la dirección de la neutralidad de carbono 2050. Y hay otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, es importante que se asuman aquí compromisos para poner un precio al carbono, compromisos para retirar los subsidios a los combustibles fósiles, donde se gasta, no sé si en español de dice trillones, de dólares. Compromisos para hacer un cambio en los impuestos de impuesto sobre el carbono, un compromiso para no hacer más centrales de producción eléctrica a carbón después del 2020. Desafortunadamente aún tenemos sobre todo en Asia oriental, Asia del suroeste y Asia del sur una lista de nuevos proyectos de centrales de producción eléctrica a carbón que es totalmente incompatible con los objetivos que habíamos definido.

Entonces habrá muchas oportunidades de pasos concretos que indiquen un camino claro de ambición para el objetivo del compromiso global con la neutralidad de carbono 2050 en la COP de Glasgow.

Question: Je travaille pour Radio France et je vais poser ma question en français: Pensez-vous que l’Europe peut prendre le leadership sur les questions climatiques, et si vous l’espérez, dites-nous quel type de leadership ?

Secretary-General: Je crois que l’Europe a un rôle absolument essentiel. Je crois que l’Europe doit être un pilier fondamental d’une négociation globale pour permettre la neutralité carbone. Je vois que la plupart des pays de l’Union européenne ont déjà engagé leur gouvernement et leur société à la neutralité carbone. Il y a encore quelques pays qui ne l’ont pas fait, mais j’espère que l’Union européenne, dans son ensemble puisse le faire le plus rapidement possible et j’espère que l’Europe soit un pilier fondamental de la négociation globale. Si l’Europe réussit à cet objectif de neutralité carbone pour tous les pays européens, ça donnera à l’Europe une autorité morale très importante pour permettre que cette négociation globale puisse être un succès.