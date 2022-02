Un nouvel élan pour intensifier la vaccination contre la COVID-19 en Afrique

Brazzaville – Un an après que le Mécanisme COVAX a livré les premiers vaccins contre la COVID-19 à l’Afrique, près de 400 millions de doses ont été administrées, soit le déploiement de vaccins le plus important dans la Région en une seule année. Néanmoins, les taux de vaccination sur le continent sont les plus faibles au monde. En vue de renforcer l’adoption du vaccin, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Gavi, l’Alliance du vaccin et d’autres partenaires soutiennent des campagnes de vaccination de masse dans 10 pays prioritaires afin d’atteindre 100 millions de personnes d’ici fin avril 2022.

« Un an après les premières expéditions de vaccins par le canal du COVAX, près de 400 millions de doses de vaccins ont été administrées en Afrique. Nous assistons ainsi au déploiement de vaccins le plus important sur le continent pour une seule maladie et en une seule année. S’il s’agit là d’un grand pas en avant, nous avons néanmoins besoin d’un véritable bond en avant », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. « Les campagnes de vaccination de masse constituent une tactique permettant aux pays d’accélérer le déploiement des vaccins. »

Après des débuts laborieux suivant les premières livraisons de vaccins par le COVAX le 24 février 2021, l’Afrique dispose désormais d’un approvisionnement régulier en vaccins. En effet, 90 % des livraisons effectuées par le COVAX ont eu lieu au cours des six derniers mois. De plus, les livraisons de vaccins anti-COVID-19 sur le continent ont augmenté de plus de 100 % entre novembre 2021 et janvier 2022 par rapport aux trois mois précédents.

Les livraisons par le COVAX représentent près des deux tiers des plus de 680 millions de doses de vaccins livrées à l’Afrique au cours de l’année écoulée. Le Fonds africain pour l’acquisition des vaccins (AVAT) de l’Union africaine a expédié environ 6 % des doses, le reste de l’approvisionnement en doses de vaccins étant assuré dans le cadre d’accords bilatéraux.

« Aujourd’hui marque une étape importante dans le parcours du COVAX. En une année, en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires, le Mécanisme COVAX a expédié plus de 430 millions de doses à 50 pays africains. Le fossé mondial en matière d’équité vaccinale est peut-être en train de se résorber, mais beaucoup reste à faire. Dans les mois à venir, le COVAX se réjouit à l’idée d’apporter un accompagnement supplémentaire aux pays en leur proposant un appui ciblé et adapté lorsque cela est nécessaire, et en veillant à ce que l’approvisionnement réponde aux besoins des pays dans leurs efforts visant à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés en matière de vaccination », a déclaré Aurélia Nguyen, Directrice générale du Bureau du Mécanisme COVAX.

Sur les 20 pays prioritaires désignés par l’OMS pour bénéficier d’un soutien intensifié, dix mènent des campagnes de vaccination de masse dans divers environnements urbains tels que les centres commerciaux et les marchés, ainsi que dans les communautés rurales difficiles à atteindre. Les pays signalent une forte augmentation du nombre de personnes vaccinées. Au cours de la campagne de deux semaines qu’il a menée début février, le Kenya a triplé le nombre de doses de vaccins administrées par rapport au nombre de personnes qui avaient été vaccinées lors des deux semaines précédant le début de la campagne. En Guinée-Bissau, près de 125 000 doses de vaccins ont été administrées au cours d’une campagne de deux semaines en février, contre 11 000 doses de vaccins sur l’ensemble du mois de janvier.

L’UNICEF a livré environ les trois quarts de l’ensemble des doses de vaccins anti-COVID-19 à la région de l’Afrique de l’Est et australe. Mohamed Fall, Directeur régional de la principale institution mondiale chargée de la protection de l’enfance, déclare : « Trois choses doivent se produire pour parvenir véritablement à l’équité vaccinale en Afrique. Les pays plus riches doivent mobiliser davantage de financement pour que les vaccins soient administrés aux populations, notamment en recrutant et en formant des professionnels de la santé communautaires. Ensemble, nous devons multiplier les voies et moyens novateurs d’apporter les vaccins aux populations plutôt que d’emmener les populations vers les vaccins. Enfin, les gouvernements doivent continuer à investir dans leurs systèmes de santé pour les rendre plus résilients face aux crises sanitaires. »

Jusqu’à présent, seuls 13 % des Africains sont entièrement vaccinés. Dix-huit pays ont vacciné moins de 10 % de leur population et trois pays ont vacciné moins de 1 % de leur population. Vingt-neuf pays ont utilisé moins de 50 % de leurs stocks de vaccins.

Les populations à haut risque ne sont toujours pas desservies comme il se doit par les programmes de vaccination. Dans les 27 pays qui communiquent des données sur la vaccination des agents de santé, 33 % de leurs effectifs sanitaires sont entièrement vaccinés et, dans les 24 pays africains qui communiquent des données sur la vaccination des personnes âgées, seuls 21 % des adultes de plus de 50 ans sont entièrement vaccinés. Seulement 11 % des personnes souffrant de comorbidités sont entièrement vaccinées dans les 20 pays rapportant ces données.

L’OMS, l’UNICEF, Gavi, l’Alliance du vaccin et d’autres partenaires internationaux et locaux apportent un appui aux pays pour généraliser la vaccination contre la COVID-19. Par cela, ils ont déployé 66 experts dans 18 pays prioritaires afin de former des équipes d’appui aux pays et plusieurs experts sont en route vers deux autres pays.

Les experts de l’OMS, de l’UNICEF et d’autres partenaires travaillent sous la direction des ministères de la santé pour renforcer la coordination des actions menées par les partenaires, améliorer la planification logistique, dont la micro-planification, résorber les déficits de financement, surveiller les manifestations post-vaccinales indésirables, et rationaliser la gestion des données sur l’adoption de la vaccination et la gestion des stocks de vaccins tout en mobilisant et en autonomisant les communautés.

L’OMS a organisé une conférence de presse en ligne aujourd’hui, menée par la Dre Phionah Atuhebwe, chargée de l’introduction des nouveaux vaccins au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Elle était accompagnée par Mme Aurélia Nguyen, Directrice générale, Bureau du mécanisme COVAX, Gavi l’Alliance du vaccin, et M. Maksim Fazlitdinov, Spécialiste des questions sociales et comportementales, UNICEF Rwanda.

Était également présent pour répondre aux questions le Dr Thierno Baldé, Responsable des opérations de riposte à la COVID-19 au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

