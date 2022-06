Un nouvel accord dans le cadre du C-TAP vise à améliorer l’accès mondial aux technologies de dépistage de la COVID-19

Le nouvel accord ouvert et transparent en vue de l’octroi d’une sous-licence qui vient d’être conclu entre le Medicines Patent Pool (MPP) au nom du Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP) et la société pharmaceutique sud-africaine Biotech Africa, permettra d’accélérer la fabrication et la vente d’une technologie de détection sérologique des anticorps dirigés contre la COVID-19 dans le monde entier.

L’Organisation mondiale de la Santé se félicite de cet accord de sous-licence, le premier du genre à être signé sous les auspices du Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP). Le C-TAP a été mis en place en 2020 pour faciliter un accès rapide, équitable et économiquement abordable aux produits de santé liés à la COVID-19.

Le nouvel accord s’appuie sur un accord de licence annoncé par l’OMS et le MPP l’année dernière, qui avait été conclu avec le Conseil supérieur espagnol de la recherche scientifique (CSIC). Cette sous-licence non exclusive permet à Biotech de fabriquer et de commercialiser le test sérologique du CSIC relatif à la COVID-19 dans le monde entier.

« Le moyen le plus efficace d’obtenir – et de garder – une longueur d’avance sur la COVID-19 est de continuer à tester », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Ce nouvel accord signifie que nous pouvons désormais tirer parti d’une capacité de fabrication inexploitée afin que davantage de personnes dans un plus grand nombre de pays puissent avoir un accès plus facile à des produits de diagnostic abordables. »

Le test recherche efficacement la présence d’anticorps contre le SARS-CoV-2 développés en réponse à une infection par la COVID-19 ou à un vaccin anti-COVID-19. L’accord couvre tous les brevets connexes ainsi que le matériel biologique nécessaire à la fabrication du test. Le CSIC transmettra tout son savoir-faire à Biotech et se chargera également de la formation. La licence sera libre de redevance pour les pays à revenu faible ou intermédiaire et restera valable jusqu’à la date d’expiration du dernier brevet.

« BioTech Africa est honorée d’avoir été sélectionnée pour être la première société de biotechnologie en Afrique à collaborer avec le C-TAP afin de faciliter la fabrication locale de dispositifs de surveillance de la COVID-19 qui soient abordables », a déclaré Jenny Leslie, Directrice des opérations de Biotech Africa.

« Cette reconnaissance est le fruit de notre persévérance et de notre attachement à devenir un acteur mondial dans la fabrication de protéines recombinantes de la plus haute qualité. La signature de cet accord souligne l’objectif constant de la société qui est de répondre aux besoins de diagnostic dans le monde entier », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes ravis de voir l’initiative à l’origine du Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 porter ses fruits en offrant un accès équitable aux produits de santé vitaux pour les personnes les plus vulnérables du monde », a déclaré Charles Gore, Directeur exécutif du MPP.

Lancé en 2020 par le Directeur général de l’OMS et le Président du Costa Rica, le C-TAP vise, avec le soutien de 44 États Membres, à faciliter un accès rapide, équitable et économiquement abordable aux produits sanitaires liés à la COVID-19 en accélérant leur production et leur distribution au moyen d’accords de licence ouverts et non exclusifs.

La plateforme du C-TAP propose un guichet unique aux laboratoires mettant au point des traitements, des produits de diagnostic, des vaccins et d’autres technologies de santé prioritaires liés à la COVID-19 ; l’objectif est de partager des connaissances et des données, et d’accorder des licences d’utilisation de la propriété intellectuelle des laboratoires à d’autres fabricants au moyen de licences volontaires, non exclusives et transparentes axées sur la santé publique.

En mettant en commun les technologies, les laboratoires qui développent des produits sanitaires liés à la COVID-19 peuvent gonfler la capacité de fabrication partout dans le monde et améliorer l’accès à des outils susceptibles de sauver des vies.