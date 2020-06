Un nouveau monde de barrières: Comment les obstacles à l’accès aux services de base font de la migration une crise humanitaire

Résumé

Les migrants accèdent souvent avec beaucoup de difficulté à l’aide dont ils ont besoin, surtout ceux qui sont considérés comme étant en situation irrégulière. Dans certaines circonstances, ils n’ont pas accès à des services publics d’importance pourtant vitale (les soins médicaux d’urgence, par exemple). Cela s’explique par l’existence de lois qui en limitent l’accès du fait de leur statut d’immigrant, en rendant les services inabordables financièrement et/ou en leur refusant le droit aux aides publiques mises à la disposition des citoyens, ou à des politiques qui exigent des migrants qu’ils remplissent des conditions préalables irréalistes (telles que présenter une carte d’identité nationale ou d’autres moyens d’identification souvent difficiles à obtenir).

De nombreux obstacles informels empêchent également les migrants d’accéder à ces services indispensables, comme le manque d’information concernant leurs droits et les services auxquels ils peuvent prétendre, ainsi que des barrières linguistiques et financières. Les migrants en situation irrégulière peuvent aussi être réticents à se rapprocher des différents prestataires pour obtenir de l’assistance ou signaler des abus par crainte d’être arrêtés ou expulsés. L’accès à l’assistance est également limité lorsque les services offerts par les acteurs humanitaires font l’objet de restrictions qui découragent, voire sanctionnent, les activités en faveur des migrants en situation irrégulière.

Les lois, les politiques et les pratiques des États peuvent soit créer des obstacles entravant l’accès des migrants à l’assistance, soit viser à identifier ces obstacles et à les lever. Les États doivent faire en sorte que l’absence de statut juridique ne constitue pas une barrière à la protection élémentaire de la vie et de la dignité. Le processus d’élaboration du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières offre aux États une occasion unique de convenir ensemble de la nécessité de répondre aux besoins humanitaires élémentaires de tous les migrants, quel que soit leur statut. Les recommandations qui suivent concordent avec les délibérations menées dans le cadre du Pacte mondial, mais elles sont avant tout proposées aux fins d’une application au niveau national.

Les États ont le droit souverain de contrôler leurs frontières, sous réserve des obligations que leur impose le droit international. Nous soutenons cependant qu’un ensemble de normes minimales permettant de satisfaire aux besoins humanitaires élémentaires doit être maintenu, pour garantir que l’absence de statut juridique n’entrave pas la protection de la vie et de la dignité. Toute action menée dans le contexte du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières doit promouvoir l’objectif visant à répondre aux besoins humanitaires élémentaires de tous les migrants, et non chercher à réduire la protection et l’assistance dues et fournies aux migrants vulnérables.