Un nouveau guide pratique de l'OIM offre des conseils clés sur les centres pour migrants

Dakar - L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé aujourd'hui un guide pratique en ligne pour l'administration et la gestion des centres pour migrants. Ce guide offre aux gouvernements et aux parties prenantes non gouvernementales des connaissances et des ressources clés sur la meilleure façon de mettre en place et de gérer les centres pour migrants.

Ce guide pratique contient des documents d'orientation, des outils et des informations sur la conception, avec un accent particulier sur les centres établis dans le cadre des mécanismes de ressources et de réponse pour les migrants (MRRM) dans les pays où transitent les migrants.

« Les migrants ont souvent du mal à accéder à l'aide dont ils ont besoin », a déclaré Yitna Getachew, chef de la division de l’OIM d’aide et de protection aux migrants. « Nous sommes convaincus que ce nouveau guide aidera les gouvernements, les organisations internationales et les acteurs non gouvernementaux dans leurs efforts pour améliorer la protection et l'aide aux migrants par la mise en place d'espaces sûrs dédiés, où les migrants peuvent recevoir des services appropriés lors des différentes étapes de leur périple migratoire », a-t-il ajouté.

Situés le long des principaux couloirs migratoires, souvent dans des zones reculées où aucun autre service de protection n'est disponible, ces centres visent à garantir le respect des droits fondamentaux des migrants et à leur fournir une assistance de base : de la distribution de nourriture à l'hébergement, en passant par l'aide médicale, le soutien psychosocial et la liaison avec les autorités consulaires pour obtenir des documents de voyage.

Cette approche intégrée et globale comprend un soutien logistique essentiel aux opérations de recherche et de sauvetage, d'aide humanitaire et de retour.

Trente-huit centres pour migrants ont été créés et/ou soutenus dans le cadre du programme de l'Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants dans la Corne de l'Afrique, en Afrique du Nord ainsi que dans la région du Sahel et du lac Tchad en Afrique centrale. Plus de 100 480 migrants en situation de vulnérabilité ont reçu une aide entre 2017 et la fin du mois d'août.

Le guide pratique couvre des sujets dans quatre catégories : l'administration, la gestion des centres pour migrants, les services de protection et d'aide, et la gestion de l’information et des données migratoires.

Le développement de la plateforme du guide a été rendu possible grâce au soutien de l'initiative conjointe UE-OIM. Lancée en décembre 2016 grâce à un financement du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique (EUTF), l'Initiative est le premier programme complet visant à sauver des vies, à protéger et à aider les migrants le long des principales routes migratoires en Afrique.

