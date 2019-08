Un investissement judicieux

En 2000, tout laissait à penser que rien ne pouvait arrêter le sida, la tuberculose et le paludisme. Dans beaucoup de pays, le sida avait dévasté une génération entière, laissant derrière lui d’innombrables orphelins et des communautés anéanties. Le paludisme tuait des jeunes enfants et des femmes enceintes incapables de se protéger des moustiques ou privés d’accès à des médicaments vitaux. La tuberculose, comme elle le faisait depuis des millénaires, frappait injustement les plus démunis.

La communauté internationale a réagi. En tant que partenariat entre les autorités publiques, le secteur privé, la société civile, les organisations confessionnelles et les personnes touchées par les maladies, le Fonds mondial canalise les ressources de la planète pour investir stratégiquement dans des programmes visant à en finir avec les épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme. Et ça marche.

Le partenariat du Fonds mondial mobilise et investit plus de 4 milliards de dollars US par an à l’appui de programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. En juillet 2018, le Fonds mondial avait décaissé plus de 38 milliards de dollars dans plus de 140 pays.