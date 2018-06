Investir dans la paix et la prévention de la violence au Sahélo-Saharienne

Troisièmes Conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent

Alger 24-25 juin 2018

Avec le soutien de l’Algérie, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), l’Institut International pour la Paix (IPI), le Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse (DFAE) et le Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme de l’Union africaine (CAERT), ont organisé les 24 et 25 juin 2018 à Alger les Troisièmes Conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent : Investir dans la paix et la prévention de la violence Sahélo-Saharienne.

Ouvertes officiellement par le Ministre des Affaires Etrangères de l’Algérie, son Excellence Abdelkader MESSAHEL, la troisième édition des Conversations régionales a réuni quatre-vingts experts et praticiens venus des régions de l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel et de l’Afrique centrale : des représentants des gouvernements, des organisations régionales et internationales ; des représentants des autorités, politiques, religieuses et traditionnelles, et de la société civile, ainsi que des chercheurs.

Faisant suite aux Conversations régionales de Dakar en juin 2016 et celles de N’Djamena en juin 2017, ces Conversations d’Alger visaient à créer un espace d’appropriation et à maintenir une dynamique d’échange au niveau régional.

Les diverses analyses et recommandations issues des deux jours de travaux, ont rappelé la complexité des phénomènes de violence et de l’extrémisme violent, et souligné la nécessité d’inscrire les initiatives de prévention dans une approche holistique et pragmatique axée sur la recherche de résultats concrets.

Les troisièmes Conversations régionales ont insisté sur l’importance de partager et d’appuyer les diverses expériences réussies afin de renforcer l’approche préventive dans le traitement de l’extrémisme violent.

Dans cet espace de dialogue, les participants ont exprimé leur engagement de jouer un rôle dans la mise en œuvre des recommandations pertinentes, chacun dans sa sphère d’activité :

• Favoriser tous les espaces de dialogue à travers lesquels la cohésion sociale et le lien entre la société et l’Etat se renforcent et consolident le vivre ensemble pour la paix, en particulier dans les zones marginalisées, urbaines et rurales.

• Favoriser la participation des femmes et des jeunes dans le développement et la gestion des initiatives de prévention de la violence, y compris à travers leur participation à la prise de décision politique.

• Reconnaître que le rôle central des pouvoirs publics et des acteurs politiques dans la prévention de l’extrémisme violent sont indissociables.

• Engager le dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les communautés, ainsi qu’avec les responsables politiques, afin de renforcer le climat de confiance et une meilleure compréhension de leurs rôles respectifs, et si besoin de corriger les comportements abusifs.

• Encourager les autorités à privilégier davantage l’approche préventive dans leurs stratégies de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

• Œuvrer aux côtés des professionnels des médias à une sensibilisation sur le rôle central qu’ils peuvent assumer en matière de prévention de l’extrémisme violent en faisant valoir les expériences réussies.

• Placer la culture, la citoyenneté et l’éducation, formelle mais également au sein des familles, au cœur des dispositifs de prévention de l’extrémisme violent.

Un rapport sur les troisièmes conversations régionales sera publié prochainement et fera l’objet d’une communication de la part des organisateurs.

UNOWAS, IPI, le DFAE et le CAERT organiseront également des tables rondes de restitution des conclusions et des recommandations de la rencontre à l’adresse des décideurs politiques actifs dans les instances multilatérales, notamment à New York et à Addis Abeba.

Les organisateurs poursuivront l’animation de l’espace d’échange et de dialogue qu’offrent les Conversations régionales pour la prévention de l’extrémisme violent.

Les conversations régionales sur la prévention de l’extrémisme violent : investir dans la paix et la prévention ont été initié en 2016 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme violent (A/70/674) qui appelle à la nécessité « d’adopter une approche plus globale, qui comprenne non seulement les mesures essentielles de lutte contre le terrorisme axées sur la sécurité aussi des mesures de prévention systématiques qui s’attaquent directement aux causes de l’extrémisme violent »