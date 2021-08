Treizième rapport du Secrétaire général sur la menace que représente l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à contrer cette menace (S/2021/682)

I. Introduction

Par sa résolution 2253 (2015), le Conseil de sécurité s’est déclaré résolu à faire front à la menace que représentent pour la paix et la sécurité internationales l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, ci-après dénommé « Daech ») et les personnes et groupes qui y sont associés, et m’a prié de lui présenter un rapport stratégique initial sur cette menace et de le tenir ensuite régulièrement informé tous les quatre mois. Dans sa résolution 2368 (2017), le Conseil a prié le Secrétaire général de continuer à lui présenter, tous les six mois, des rapports stratégiques qui montrent et traduisent la gravité de cette menace et présentent l’action menée par l’Organisation des Nations Unies pour aider les États Membres à lutter contre cette menace.

Le présent rapport est le treizième en la matière. Il a été établi par l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions et la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, en étroite collaboration avec le Bureau de lutte contre le terrorisme et d’autres entités des Nations Unies et organisations internationales.