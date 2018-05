Transformer les systèmes de santé : Le rôle essentiel de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène

Synthèse et appel à action

En 2015, l’OMS et l’UNICEF ont publié le premier rapport mondial consacré à l’état des services d’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH) dans les établissements de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire .

Ce rapport a révélé que les structures de soins sont souvent privées d’eau courante, de sanitaires et des moyens de préserver une bonne hygiène, ce qui affecte gravement la qualité de la prise en charge.

Depuis lors, WaterAid a travaillé avec des partenaires et les ministères en charge de la santé pour améliorer les services EAH en milieu médical dans plusieurs pays. Ce rapport présente un aperçu des changements positifs obtenus. Il détaille l’approche de renforcement des systèmes de santé adoptée par WaterAid, et en quoi ces interventions ont contribué à des améliorations durables des services EAH dans les structures de soins.

Il reste encore beaucoup à faire pour que se concrétise l’accès universel à l’EAH et à la couverture santé universelle (CSU) d’ici 2030, comme le prévoient les Objectifs de développement durable (ODD). En documentant les leçons tirées et en faisant connaître les activités qui ont accompagné ces réussites, nous espérons contribuer à provoquer le changement d’échelle nécessaire pour atteindre le but fixé à l’horizon 2030 dans le Plan d’action mondial pour l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les établissements de santé : « ...que chaque établissement de santé, où qu’il se trouve, dispose d’installations fiables et gérées en toute sécurité d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, associées à des pratiques adéquates, qui permettent de répondre aux besoins du personnel et des patients en vue de dispenser des soins de qualité, sûrs et axés sur la personne en prêtant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et de l’enfant ».