Transferts monétaires pour la protection : Faire l’inventaire des transferts monétaires pour obtenir des résultats de protection dans les contextes humanitaires

INTRODUCTION

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L’Équipe spéciale du Groupe de travail sectoriel global sur la protection (GPC) sur les transferts monétaires pour la protection a été établie en 2017 pour renforcer les connaissances relatives à l’offre de transferts monétaires dans le secteur de protection, et pour améliorer l’efficacité et la qualité des programmes qui utilisent la CVA pour obtenir des résultats en matière de protection. L’Équipe spéciale est ouverte à tous, et rassemble actuellement plus de 40 participants dans 30 organisations qui représentent une multitude d’organisations, de pays et d’expérience, tant en protection qu’en CVA. Parmi ses objectifs pour 2019-2020, l’Équipe spéciale a placé en priorité le développement d’un inventaire de l’utilisation de la CVA pour obtenir des résultats de protection dans les contextes humanitaires. Ce document est le résultat de cet effort collaboratif, et il sera périodiquement mis à jour pour inclure les nouvelles données disponibles.

Le présent document vise à apporter une compréhension commune de l’utilisation de la CVA pour obtenir des résultats de protection dans le secteur de la protection parmi les parties prenantes humanitaires - notamment les organismes d’exécution (ONU, ONGI, ONG et OBC), les donateurs et les gouvernements hôtes - et partager des données et pratiques actualisées. Il vise à mettre en lumière les possibilités d’utilisation efficace de la CVA dans le secteur de protection pour obtenir des résultats en matière de protection, tout en abordant les lacunes dans les connaissances, les données et les pratiques qui exigent une attention et des ressources vitales. Bien que la CVA utilisée pour obtenir des résultats sectoriels ou multisectoriels puisse aussi contribuer aux résultats en matière de protection, la portée de ce document se limite à l’utilisation de la CVA, au sein du secteur de la protection, dans des programmes de protection autonomes.