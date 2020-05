Traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants - Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (A/HRC/44/45)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-quatrième session

15 juin-3 juillet 2020

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résumé

Le présent rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Maria Grazia Giammarinaro, a été établi en application de la résolution 35/5 du Conseil des droits de l’homme.

La Rapporteuse spéciale y fait le point de ses études et rapports précédents et analyse les lacunes rencontrées dans le cadre juridique et les politiques visant à prévenir et à combattre la traite des personnes pour ce qui est de la protection. Il faut modifier en profondeur la manière dont est actuellement envisagée la lutte contre la traite, la priorité étant le plus souvent donnée aux enquêtes et aux poursuites contre les trafiquants, au détriment de l’aide aux victimes, de leur autonomisation et de leur inclusion sociale à long terme. De surcroît, les politiques migratoires restrictives contribuent à exacerber les vulnérabilités face à la traite des êtres humains et aux formes graves d’exploitation des personnes et entravent la protection des droits des victimes de la traite.

La Rapporteuse spéciale invite instamment les États à adopter une approche véritablement fondée sur les droits de l’homme et formule à leur intention des recommandations à jour sur la base des Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains.