Traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (A/HRC/41/46)

Quarante et unième session

24 juin-12 juillet 2019

Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Le présent rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Maria Grazia Giammarinaro, a été élaboré en application de la résolution 35/5 du Conseil des droits de l’homme. Au cours de son mandat, la Rapporteuse spéciale a observé que la protection et l’aide apportées aux victimes de la traite prenaient presque exclusivement la forme d’interventions à court terme qui tenaient peu compte des droits et des besoins à long terme des victimes et des survivants. La Rapporteuse spéciale fait pourtant valoir dans le présent rapport que l’inclusion sociale des victimes et des survivants de la traite est une obligation de l’État qui découle du principe de diligence raisonnable et du droit à un recours utile.

La Rapporteuse spéciale met aussi en évidence les principaux problèmes que pose l’inclusion sociale à long terme et met en avant des pratiques prometteuses, innovantes et porteuses de changement qui devraient être reproduites, financées et mises en œuvre à plus grande échelle par les États, les organisations de la société civile et la communauté internationale.