Terrorisme et droits humains - Rapport du Secrétaire général (A/76/273)

Réaffirmant qu’elle condamnait sans équivoque tous les actes, méthodes et pratiques terroristes et l’extrémisme violent qui peut conduire au terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, où qu’il se produise et quels qu’en soient les auteurs et les motifs, l’Assemblée, dans cette résolution, a souligné que le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme ne pouvaient ni ne devaie nt être associés à une religion, une nationalité, une civilisation ou un groupe ethnique. Elle a également engagé les États à veiller à ce que les mesures visant à préserver la sécurité nationale et à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent qui peut conduire au terrorisme soient conformes aux obligations que leur impose le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire. L’Assemblée a en outre exprimé sa vive préoccupation devant les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire commises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent qui peut conduire au terrorisme, et exhorté les États à s’acquitter pleinement des obligations que leur impose le droit international de respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit international et à prendre un certain nombre de mesures précises.