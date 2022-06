Terrorisme et droits de l’homme - Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/50/49)

Conseil des droits de l’homme

Cinquantième session

13 juin-8 juillet 2022

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils,

politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Dans le présent rapport, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme examine les liens entre l’égalité, la non-discrimination et la lutte contre le terrorisme, et notamment la question de savoir dans quelle mesure les États respectent les droits à l’égalité et à la non-discrimination garantis par le droit international des droits de l’homme dans l’action qu’ils mènent contre le terrorisme. Elle y aborde les sujets suivants : l’interdiction des entités et individus terroristes et leur inscription sur une liste, le recours à des listes de personnes à surveiller, la surveillance et la modération des contenus, l’application de la loi et la justice pénale, et enfin la déchéance de nationalité. Du fait des risques importants de discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion et les opinions politiques que peuvent présenter les méthodes retenues, la Haute-Commissaire recommande une série de mesures législatives, structurelles et gouvernementales pour prévenir la discrimination tout en luttant contre le terrorisme.

I. Introduction

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 45/11 du Conseil des droits de l’homme, dans laquelle le Conseil a réaffirmé qu’il condamnait sans équivoque tous les actes, méthodes et pratiques relevant du terrorisme, et souligné que les États avaient la responsabilité de protéger les personnes qui se trouvent sur leur territoire contre de tels actes, dans le droit fil des obligations mises à leur charge par le droit international. Ces points ont également été mis en évidence dans la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et dans nombre de résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.

2. Dans la résolution 45/11, le Conseil a engagé instamment les États à veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme ne soient pas discriminatoires et à ne pas recourir au profilage reposant sur des stéréotypes fondés sur des considérations ethniques, raciales ou religieuses ou sur tout autre motif de discrimination interdit par le droit international. Il a souligné que le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme ne pouvaient ni ne devaient être associés à une religion, une nationalité, une civilisation ou un groupe ethnique.

3. Ces dernières décennies ont montré que tous les membres et groupes de la société ne voyaient pas leurs droits humains touchés de la même façon par le terrorisme et les mesures antiterroristes. Dans certains contextes, des groupes terroristes ont usé de tactiques de propagande et de recrutement pour cibler certains groupes et ont parfois violemment attaqué des groupes minoritaires ou religieux. La Haute-Commissaire et les mécanismes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ont affirmé que certains groupes étaient touchés de manière disproportionnée par les mesures de lutte contre le terrorisme.

4. Compte tenu de ce qui précède, le présent rapport traite en particulier de l’effet que les mesures antiterroristes ont sur l’exercice des droits à l’égalité et à la non-discrimination. Dans ses précédents rapports au Conseil des droits de l’homme sur la lutte contre le terrorisme, et sur le terrorisme et les droits de l’homme, la Haute-Commissaire s’était intéressée à d’autres sujets, par exemple la responsabilité pénale pour les infractions liées au terrorisme, les mesures législatives prises par les États, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements, les combattants étrangers et leur famille, le respect de la légalité et le recours à des sanctions ciblées, le droit à un procès équitable, le droit à la protection de la vie privée, les droits économiques, sociaux et culturels, ou encore les droits des victimes.

5. Dans le présent rapport, la Haute-Commissaire s’intéresse d’abord aux droits à l’égalité et à la non-discrimination (partie II). Elle aborde ensuite la question du caractère potentiellement discriminatoire de certains types de mesures antiterroristes (partie III). Enfin, elle présente des conclusions et des recommandations pour aider les États Membres à garantir le respect des droits à l’égalité et à la non-discrimination dans la lutte contre le terrorisme (partie IV).